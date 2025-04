„Alig várom, hogy személyesen is láthassalak titeket” – Ezt üzente rajongóinak Jennifer Lopez

A rajongók legnagyobb meglepetésére bombaként robbant a hír, hogy Jennifer Lopez különleges turnéra indul a nyáron, melynek egyik állomása Budapest lesz. 2025. június 20-án,vasárnap az MVM Dome-ban áll színpadra és ad exkluzív koncertet a világsztár.

Jennifer Lopez Budapest után több olyan országban is színpadra lép, ahol korábban még nem járt Fotó: KGC-03/102 / Fotó: Northfoto

Jennifer Lopez régi „adóságát” törleszti

Jennifer Lopez Up All Night – Live in 2025 című koncertturnéjáról néhány részletet tudni csupán, ugyanakkor annyi bizonyos, hogy karrierjének legütősebb slágereivel készül lenyűgözni a rajongóit. A sztártól megszokott módon forró és lendületes táncokkal, lenyűgöző színpadképpel és kosztümökkel garantálja a hamisítatlan JLo élményt.

Minden nemzetközi JLovernek üzenem: ezen a nyáron néhány különleges show-val térek vissza. Alig várom, hogy újra színpadra lépjek és személyesen is láthassalak titeket – túl rég volt már. Felejthetetlen nyár elé nézünk!

– üzente rajongóinak az énekesnő, majd az állítást a szervező Green Stage Production iroda által kedden közölt turnéállomások is megerősítették.

Jennifer Lopez MVM Dome koncertjére április 9-től lehet jegyet kapni Fotó: afpforum.com shutterstock.com

Nagy utat járt be az idomairól is elhíresült sztár

Jennifer Lopez 1969. július 24-én New York, Bronx kerületében látta meg a napvilágot és vált minden idők egyik legsikeresebb és legbefolyásosabb művészévé. Zenei pályafutását, filmes és tévés karrierjének alkotásait hosszas lenne sorra venni és az 50-es évei közepén járó énekes aktivitása (szerencsére) a napjainkig sem apad. Színpadi és művészi alkotásaihoz hasonlóan termékeny magánéletet is tudhat magáénak, aki szerelmi életében kevésbé sikeres visszatekintést tehet. Vagy mégis?

Jennifer Lopez magánélete finoman szólva is viharosnak tekinthető. Hét eljegyzéssel is büszkélkedhet, melyből négy esetben meggyőződése volt, rátalált az igazira. Legutóbbi házasságát Ben Affleckkel kötötte. Lopez korábban 1997 és 1998 között Ojani Noával, 2001 és 2003 között Cris Judd táncossal, 2004 és 2014 között pedig Marc Anthony-val élt, akitől Max és Emme ikrei születtek. Jennifer Lopez Ben Affleckkel mindent elkövetett, hogy házassága ezúttal már stabil lábakon álljon (hiszen első eljegyzésük után JLo végül más mellett tette le a voksát, de újra visszatért a sármos színészhez). A holtodiglan - holtomiglan ezúttal két évig tartott.