A Házasság első látásra Juditja brutálisan kiakadt Dávid Petrára, meg is fenyegette

Tök normális hangnemben, többször is felhívtam, amióta ment a Farm VIP, mert nagyon sajnáltam, hogy a kanapéhuszárok mennyire szétszedik. Én pontosan tudom, milyen az, ha valakit így támadnak. Habár megmutatta az igazi énjét, és el is mondtam neki, hogy egyszer-kétszer hibázott, de ennek ellenére nagyon sajnáltam, mert engem is sokat bántottak. Erre nekem ő megkavarta a sz*rt