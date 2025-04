Dávid Petra padlóra került a Farm VIP miatt, kegyetlen, amit művelnek vele

Dávid Petra a Házasság első látásra első évadában mutatta meg először magát az egész országnak, és bár ott sem volt mindenkinek szimpatikus, az kétségtelen, hogy igazán megosztó személyiséggé csak a Farm VIP 2025 során vált.

Dávid Petra össztűz alá került a Farm VIP miatt / Fotó: Tv2

Bár az influenszer már szerdán távozott a reality-ből, a nézőkben olyan mély nyomot hagyott a viselkedése és a személyisége, hogy még mindig róla megy a virtuális pusmogás a neten. Talán nincs is még egy olyan szereplője a Farm VIP idei évadának, aki nemcsak a forgatás során, de azt követően is ennyi kritikát kapott volna a versenytársaktól és a nézőktől.

A legtöbben úgy vélekednek, hogy a személyi edzőnek nem a képernyőn lenne a helye, hanem egy pszichológus rendelőjében.

"Szakember látta már?"

"Érdemes lenne pszichológust felkeresni, ha még nem tette meg."

"Nem egy éles kés, az biztos."

"Végre kiestél ugyanúgy, mint a házasság első látásból."

Ám ez még nem minden. Köztudott, hogy évek óta dolgozik személyi edzőként, így a sport számára kiemelkedően fontos. Mégis belekötöttek a párbajon nyújtott teljesítményébe, amikor is Fekete Lindával mérte össze az erejét, és alulmaradt.

"Na mi van, nagy edzés? Kezünket meg nem bírjuk tartani?"

– írta egy empatikusnak semmiképp sem nevezhető kommentelő a TikTokon.

Ezeket látván nem is csoda, hogy Petrának kiújult a bulimiája, mert nem érezte magát szerethetőnek.

Dávid Petra lelki terrornak élte meg a Farm VIP-t

Dávid Petra Borsnak adott interjújában a héten elárulta, hogy az utolsó Farm gyűlésre már nehéz szívvel érkezett.

„Én előtte lévő nap haza szerettem volna menni, Aureliónak is megemlítettem, hogy így érzek. Ő viszont szívügyet csinált belőle, hogy maradnom kell, látszott is rajta, hogy addigra ő is megrogyott. Egy kicsit túltaktikáztuk az egészet, ő is befeszült, mert azt gondolta, hogy én mindenkit rá tudok majd venni arra, hogy Gabo menjen párbajra”

– kezdte Petra, aki szerint ha tényleg Gabóra tette volna az útilapuját, akkor lehet, hogy bent marad a műsorban, Gabo ugyanis valószínűleg nem Petrát hívta volna ki. Így tehát kijelenthető, hogy Petra és Gabo egymásra tettek volna, viszont mindketten hűen voltak Aurelióhoz, így a szavazás eredménye egészen más irányt vett.