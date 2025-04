Életveszélyes állapotban került kórházba a Házasság első látásra sztárja

Fecső Judit Szolnoki Szabolcs feleségeként szerepelt a Házasság első látásra 2. évadában, és bár a műsor végén a folytatás mellett döntöttek, később elváltak útjaik. Azóta úgy tűnt, az egykori pár mindkét tagja nagyon boldog, egészen mostanáig. Fecső Judit TikTok-oldalán jelentkezett be az aggasztó hírrel, hogy kórházba került, sőt még egy sürgős műtéten is átesett. A sminkes azt is elárulta, hogyha nem kerül sor a beavatkozásra, még az élete is veszélybe kerülhetett volna.

A Házasság első látásra Fecső Juditja sürgős műtéten esett át, minden előjel nélkül felrobbant a mellimplantátuma Fotó: Szabolcs László

Szolnoki Szabolcs volt párja, Fecső Judit sosem titkolta, hogy nem veti meg a plasztikai beavatkozásokat, így azt is nyíltan vállalta, hogy a mellei is meg vannak csináltatva. Csakhogy most komoly komplikáció lépett fel, ugyanis az egyik mellimplantátuma felrobbant, ami nagyon veszélyes is lehet.

Nem fájt vagy ilyesmi, ezért csak úgy vettem észre, hogy nagyon puha lett az egyik mellem, és elkezdett megereszkedni, ami egyáltalán nem jellemző. Úgyhogy muszáj volt megműttetni nagyon gyorsan, mert ez életveszélyes. De körülbelül 3-3 és fél óra alatt ki is cserélték, nem volt semmi gond

– kezdte Judit élő adásban.

„Most hat hét lábadozás következik, bár nekem csak két nap lesz, mert már csütörtökön meg pénteken megyek is dolgozni. De teljesen jól vagyok, a mellem sem fáj egyáltalán, csak a kezem, ahol az infúziót kapom, az viszont nagyon. Ráadásul tűfóbiám is van, szóval amikor beszúrták, nagyon rosszul voltam” – tette még hozzá.

@judyfecso1 Sziasztok! Tul a mutetemen ! Ismer a @drkrasznai Zsoltra biztam magam! Sajnos most kenytelen voltam kes ala fekudni mert az implantom szet robbant ! Minden jooooo ❤️❤️❤️ legjobb leszek en vagyok itt a @forbeauty ban !annyira faj a kezem beszaras ! A mutet meg semmmmi fajdalommal nem jar ❤️❤️❤️ alig varom a reggelr h mehessek haza ! Penteken mar dolgozom ❤️❤️❤️ # Koszonom doki ! ♬ The Luxury Lounge - Cassiopeia

A Házasság első látásra szereplőjét többször is műteni akarták

A TV2 sztárja azt is elárulta, hogy nem ez volt az első az elmúlt időszakban, hogy gond adódott az egészségével, ugyanis már többször is meg akarták műteni.

„Mindig jön valami. Kitalálták, hogy daganat van a tüdőmön, aztán a májamon, de semmi nincs szerencsére, egészséges vagyok, és a vérvétel is rendben volt. Az egyetlen, amiről tudok, hogy a pajzsmirigyemen van egy göb, ami el van meszesedve, és nyomja a légcsövemet, de nincs vele gond” – mesélte.

Mr. Szabi már a múlté?

A Házasság első látásra Judit és Szabi számára ugyan nem végződött happy enddel, de úgy tűnik, az egykori feleség már továbblépett. Hiszen míg Szolnoki Szabolcs Opitz Barbi körül legyeskedik, exe új párt talált magának. Az élő adásában ugyanis elszólta magát, amikor rajongói volt férjéről kérdezték.

Hagyjatok már Szabival, kit érdekel? Már van új pasim, vagyis alakul valami

– zárta rövidre a kínos kérdéseket.