„Harry herceg megdöbbentő viselkedésére csak ez egy magyarázat van”

Úgy emlékszem, hogy talán Piers Morgan volt az, aki először azt gondolta, hogy Meghan narcisztikus, és azóta ezt többször is megismételte. Sajnos azt kell mondanom, hogy egyetértek vele. Úgy vélem, hogy itt rejlik a magyarázat Harry időnként megmagyarázhatatlan viselkedésére. Ez nem azt jelenti, hogy bármineműen is mentegetni szeretném a herceget. Ő is felnőtt, egy 40 éves, két gyermekes apa, aki rendelkezik saját akaraterejével és perspektívájával. De hogyan tűrhette el Meghan egyes kérdésesebb cselekedeteit?