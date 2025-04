Galambos Lajos konkurenseinek arcáról lefagyott a mosoly: visszatért a trombita királya

Hosszú ideje nem tudtam olyan interjút adni, amit ne kellett volna ellenőriztetni... ennek köszönhetően most nagyon sokan keresnek meg, én pedig igyekszem mindenkinek a rendelkezésére állni. Emellett elindítottam a TikTok oldalamat is, hogy azon a platformon is minél több emberrel tudjak kapcsolódni. Úgy érzem, hogy teljesen pozitív a megítélésem a társadalomban, így nagy reményekkel indulok megint neki az utamnak.