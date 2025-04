Galambos Lajos: Imádkozom azért, hogy hasonló lelki vezetőt kapjon a világ, mint amilyen Ferenc pápa volt!

Galambos Lajos mélyen hívő ember, a szabadulása után is az első útja a templomba vezetett. Ott tudta meg, hogy Ferenc pápa húsvét hétfőn elköszönt a földi léttől és örök álomra szenderült. A hír letaglózta a zenészt.

Galambos Lajos gyászolja a pápát (Fotó: Mediaworks archív)

Galambos Lajos pápaválasztása

Ferenc pápa halálával sokak szerint új időszámítás kezdődik a világunkban, hiszen a vallási vezető az emberek nyelvén beszélt, békét és megértést hirdetett a világban. A derűs személyisége maga volt a garancia arra, hogy egy modernebb, a fiatalok számára is befogadható egyház működjön még akár évszázadok múlva is. Galambos Lajos ugyanezen a véleményen van:

„Ferenc pápa a katolikus egyház olyan vezetője volt, aki nagyon sokat dolgozott az egyház korszerűsítésén, hisz újra kell gondolni nagyon sok mindent a hitben is és a vallásban is. A social media aktív használatát, vagy az egyházi személyek által elkövetett bűnök orvoslását is felvállalta. Modernizált. Egy formabontó ember volt...” – mondta Galambos Lajos a Bors megkeresésére.

Galambos Lajos imádkozik azért, hogy olyan pápánk legyen, mint amilyen Ferenc pápa volt (Fotó: Mediaworks archív)

Majd így folytatta:

Nagyon imádkozom azért, hogy egy ilyen kaliberű ember jöjjön, hogy ez a vonal legyen folytatva; nem a konzervatív, pulpitusról diktáló, hanem inkább az együttműködő vallás. Számomra nagyon fontos a hit és a vallás, az én életemben megerősödött ez. Engem egy lelkész látogatott rendszeresen és az nagyon sok gödörből kihúzott a bentlétem alatt.

– zárta a szavait a nemrég szabadult zenész.