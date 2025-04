Galambos Lajos vallomása: „Sokkal jobb ember lettem”

Galambos Lajos amolyan keserédes beszélgetéssel kezdte meg szabad életét. Birtokán fogadta a TV2 Mokkájának stábját, akik éppen egy próba kellős közepére érkeztek, hiszen a trombitaművész és mulatós előadó, már gőzerővel készül a nagy visszatérésre. Hogy hogyan érzi most magát és milyen változásokat hozott számára a mögöttünk álló majd két szűk esztendő, arról beszéljen ő maga.

Galambos Lajos szabadulása után a Mokkának adott interjút (Fotó: TV2)

Galambos Lajos már a visszatérésre készül

„Szép ez a reggel, szép ez a mai nap. Éppen próbálunk Attilával, akivel az első, közös fellépésünk a jövő héten lesz Budapesten, a Széchenyi-kertben.

Ez a dal a barátságról és az emberi kapcsolatokról szól, amivel kapcsolatban sok jót nem tudok mondani a velem történtek fényében.

De, hogy miért is különleges ez a nap? Nos, a tegnapi napon ennek a reintegrációs őrizetnek vége lett és ez azt jelenti, hogy… Eddig „csak” a birtokon tudtam mozogni, dolgozni. Többek között dalokat írtam, de sok mást is tudtam csinálni. Szóval ez egy különlegesen jó nap, de egy picit még zavart vagyok” – kezdte korán reggel a TV2 Mokka élő kapcsolásában Galambos Lajos, aki azt is elárulta, hová vezetett az első útja, miután levették róla nyomkövetőt.

Galambos Lajos számos mélypontot élt meg a börtönben töltött 14 hónap alatt (Fotó: TV2)

Galambos Lajos: „Az élet szép, az élet finom...”

„Az első utam a nagymamám sírjához vezetett, akinél gyermekkoromban rengeteg időt töltöttem. Utána pedig a szüleim urnasírját látogattam meg. Az volt számomra a legfontosabb, hogy őket meglátogassam. Gondolatban persze mindvégig velem voltak, de ezek a látogatások mégis egy nagyon jóleső és nyugodt meditációs állapotot idéztek meg bennem” – árulta el a frissen és véglegesen szabadult Galambos Lajos, aki beszélt a börtönben töltött 14 hónap mélypontjairól is. „Nagyon sok mélypontom volt, de a hitem megerősített. Éppen ezért az első fellépésem Papp Ignác lelkész meghívására lesz. Olyan trombitaszólóval lepem meg őt, amilyenre nem is gondol. Nagyon vártam, hogy fújhassak neki. Kéthetente meglátogatott, amíg bent voltam és ő látta a mélypontjaimat. De hát az élet szép és az élet finom…” – tette hozzá az ország trombitása, majd kitért a csalódásaira, melyek sorra érték, amikor kiderült, hogy börtönbe kell vonulnia. Végül pedig beszélt néhány szót a családjáról.