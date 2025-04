Szívszorító emlék: Ferenc pápával ezek a magyar sztárok találkozhattak még utoljára

Már a Vatikánban is lépett fel Mága Zoltán Ferenc pápa előtt

Vannak művészek, akik nem csak magyarországi látogatásakor találkozhattak a Szentatyával, Mága Zoltán is ezen kevesek közé tartozik. A hegedűművész már a Vatikánban is megmutathatta neki tehetségét, így ő azon kevesek közé tartozik Magyarországon, aki többször is találkozhatott vele. Nem csoda, hogy a halála is különösen nehezen érintette.

A Viszkis egy különleges arany vázát készített, amit el is juttatott az egyházfőhöz / Fotó: Ambrus Attila

Nem mindenki dallal tisztelgett a pápa előtt

Ambrus Attila, vagy ahogy sokan ismerik a Viszkis börtönbüntetése óta agyagozással, vázák készítésével foglalkozik elsősorban, így a pápa érkezése előtt is ezzel tisztelgett. Bár személyesen nem találkozhatott az egyház fejével, de egy arany színű vázát készített ebből az alkalomból, amit át is adott a megfelelő személynek, hogy Ferenc pápához is eljuthasson.

A hit mindig is foglalkoztatott, vallásfilozófiából diplomáztam, a szakdolgozatomat a bűn eredetéről írtam. Már kisgyermekként vallásos közegben nőttem fel

– árulta el ennek kapcsán 2023-ban Attila.