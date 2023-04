Áldott állapotban lépett fel Ferenc pápa előtt a TV2 sztárja

Ferenc pápa szombaton a budapesti Rózsák téri Árpád-házi Szent Erzsébet templomban tett látogatást, ahol találkozott a szegényekkel és a menekültekkel. A Szentatya érkezése előtt, már kilenc órakor elkezdődtek a templomban a tervezett programok.

Többek között, Békefi Viki is szerepet kapott a Ferenc pápa érkezése előtti programban, aki elénekelhette az egyik dalt, a Szent Erzsébetről szóló Ég tartja a földet című musicalből.

Egy életre szóló élmény volt főleg, hogy várandósan élhettem át ezt a fantasztikus eseményt. Teljesen más hangulata volt, hogy várandósan énekelhettem el ezt a csodaszép dalt. Miután megérkezett a Szentatya, teljesen megváltozott a benti légkör

– kezdte a Borsnak Békefi Viki, aki azt is hozzátette, hogy Ferenc pápa megkérte az egyik kísérőjét, hogy vigye őt közelebb a szendrőládi romakórushoz.

– Az előadás után az első sorban ültem, és többször is rám nézett. Majd a végén az egyik kísérőjével küldetett két rózsafüzért, amit ajándékba kaptam. Hihetetlen volt számomra – mesélte az ott szerzett élményeit.



Megtiszteltetés volt számára, hogy várandósan énekelhette le az egyik dalt az Ég tartja a földet című musicalből Fotó: Wágner-Csapó József

Sorsszerű fellépés

Az színésznő azt is elmondta, hogy tavaly még a musicalben ki kellett tömni a hasát. Ezt a dalt a regényben, és a színpadi műben is várandósan énekli Szent Erzsébet.

– A mű írójával Zsufa Tündével beszélgettük, miután vége volt az eseménynek, aki azt mondta: Vikikém, felnőttél. Ezt, azért mondta, mert tavaly még ki kellett tömni a hasamat, most pedig már kismamaként énekelhettem ezt a dalt – mosolygott Békefi Viki, aki azt is hozzátette, úgy érzi ez sorsszerű volt. Mert Szent Erzsébet akit még tavaly személyesített meg, az a szerelem szentje, most pedig a szerelem gyümölcsét hordja a szíve alatt.