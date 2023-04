Izgatottan várja Szandi, hogy felléphessen a pápa előtt

Péntek délelőtt megérkezett Budapestre Ferenc pápa. A látogatását rengeteg biztonsági és kulturális előkészület is megelőzte. Többek között egy dallal is készültek a Szentatya érkezésére, ami a szombaton is felcsendül, amikor 11 ezer fiatallal találkozik a katolikus egyházfő. A Camino című dalt nem akármilyen előadók, Dolhai Attila, Nagy Bogi, Dánielfy Gergő, Szőcs Reni, és Szandi fogják elénekelni. Utóbbi elmondta a lapunknak, hogy számára hatalmas megtiszteltetés, hogy egy ilyen jeles eseményre felkérték.

Nagyon örülök, hogy részese lehetek, és felkértek arra, hogy a többi nagyszerű énekessel énekeljem el a Caminót. Azért is fontos, mert ez a Loyolai Szent Ignác musical fő dala. Ő a pápa kedvenc szentje, ezért külön öröm, hogy ezzel tiszteleghetünk előtte. Úgy gondolom, hogy jó érzéssel fogja eltölteni, ha hallja ezt a dalt, és a fiatalokhoz is könnyebben eljut így az üzenete

– mondta a Borsnak az énekesnő, aki éppen a főpróbára igyekezett a telefonhívásunk közben.

Szigorú biztonsági intézkedéseket hoztak

Mint azt korábban megírta a Ripost, a pápa itt tartózkodása alatt szigorú biztonsági intézkedéseknek kell eleget tenniük a fellépőknek és a zenészeknek egyaránt.

A fellépőkkel már napokkal az esemény előtt közölték, hogy a színpadi technikát minél előbb a helyszínre kell szállítani. A műsort természetesen lepróbálják többször, az utolsó próba után, két nappal az esemény előtt minden hangszert be kell vinni az Aréna területére. A dobokat, cintányért, a gitárt, a mikrofonokat, a legapróbb hangszer alkatrészeket is, ugyanis a fellépés napján már senki sem vihet magával semmit egy kis táskán kívül. Természetesen a személyes holmikat is nagyon szigorú ellenőrzés alá vetik a belépéskor, a zsebeket ki kell üríteni, a kabátokat - ha hűvösebb az idő és kell - le kell venni. Az ellenőrzés hasonlítani fog a reptereken tapasztalt átvizsgálásra. Éppen ezért a meghívottaknak és a fellépőknek is már órákkal az esemény előtt meg kell jelenniük, hiszen nem lesz lehetőség arra, hogy valaki az utolsó pillanatban szaladjon be a művészbejárón, mert éppen elkésett. Aki nincs ott időben, az kint marad.