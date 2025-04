Farm VIP: kiborult a műsor hangadója: „Személy szerint vállalom a felelősséget…”

Nagy Zsolt Leó azon kevesek egyike a Farm VIP 5. évadában, aki nem balhézással próbál előrébb jutni. A pirosak csapatkapitánya kitartó munkával menetel előre hétről hétre, ám most mégis magyarázkodásra kényszerült.

Nagy Zsolt Leó magyarázkodni kényszerült a Farm VIP kapcsán (Fotó: TV2)

Farm VIP 2025-ös évada a legizgalmasabb

A Farm VIP 5. évada bőven szolgáltat izgalmakat a nézőknek: Kiara Lord és Szalontai Szilvi cicaharcától kezdve, Fekete Pákó balhés megnyilvánulásain át, Aurelio kakasbotrányáig, bőven volt min ámuldoznia a nézőknek. A korábbi villalakó, Nagy Leó Zsolt sokak – a nézők és játékosok – szerint az egyik legszimpatikusabb, legstabilabb szereplő. Most mégis ő okozott meglepetést: Demcsák Zsuzsáról, Horváth Grétáról és a párjáról is meglepően nyilatkozott.

Nagy Zsolt Leó barátnője miatt magyarázkodik

Hétfőn este meglepő bejegyzés jelent meg Leó közösségi oldalán…

„Szeretném ezúton elismerni és egyben bocsánatot kérni Demcsák Zsuzsától, Horváth Grétától, Aureliótól, Dávid Petrától, Kapi Leventétől, Pumped Gabótól és a TV2-től azért, mert a közelmúltban több olyan komment is megjelent a Farm VIP 5. évadával kapcsolatban a Facebookon, valamint a Farm VIP 5-tel kapcsolatos csoportban is, amelyek álprofilokról érkeztek, és amelyekkel méltatlan módon sértettünk meg több szereplőt, valamint a műsorvezetőt is” – fogalmazott a mindig türelmes és egyenes férfi.

A két férfi kapcsolata nem felhőtlen a műsorban, Leó most bocsánatot is kért Aureliótól... (Fotó: TV2)

Személy szerint vállalom a felelősséget azért, hogy a párom – bár az én tudtomon kívül, de – ilyen formában nyilvánult meg a csoportban, Kiss Lilla név alatt. Ezek a megnyilvánulások bántóak, tiszteletlenek és megalázóak voltak, valamint valótlanok. Külön szeretnék bocsánatot kérni azoktól, akik nőként különösen súlyos és megalázó, személyes támadások célpontjai lettek

– folytatta Nagy Leó barátnőjéről beszélve.

„Ezt semmilyen körülmény nem indokolja, és nagyon sajnálom, hogy ilyesmi megtörténhetett. A jövőben mindent megteszek azért, hogy ilyen ne fordulhasson elő újra, és őszintén remélem, hogy az érintettek el tudják fogadni a bocsánatkérésemet” – zárta le a mondandóját a Farm VIP 5 szereplője, aki tizenöt éve alkot egy párt barátnőjével. Nagy Leó az Instagramján közzétett nyilatkozatánál letiltotta a kommentelési lehetőséget, ezzel is megakadályozva, hogy tovább gyűrűzzön a balhé…