Kegyetlen gyilkosság a Farm VIP-ban: sokkoló, amit Aurelio tett

A Farm VIP 2025-ös évada már eddig is bőven tartogatott meglepetéseket, ám arra, ami a pénteki buli után történt senki sem számított. A szereplők csak másnap reggel szembesültek a tragédiával, ami teljesen kiborította őket. Aurelio pedig arra ébredt, hogy még barátait is magára haragította szörnyű tettével. Ezek után már kevés a bocsánatkérés.

Aurelio brutális hibát követett el a Farm VIP 5. évadában, mindenki kiborult miatta Fotó: Tv2

A nehéz pillanatok ellenére a Farm VIP Aurelio számára eddig mondhatni igazi buli volt, különösen a péntek este. Ám ami ezután vár rá, az biztosan nem lesz szép, ugyanis az egykori valóságshowsztár az esti szórakozás közepette gyilkosságot követett el.

A Farm VIP kakasának nyomait is megtalálták

Leo ébredés után egy elszenesedett „fadarabot” talált a fűben, de hamar rájött, hogy valójában egy megégett lábról van szó. Fel is tűnt neki, hogy nem kakaskukorékolásra ébredt, mint eddig, így szinte azonnal össze is rakta a képet. Az egykori villalakó hihetetlenül kiakadt, és azonnal riasztotta a többieket, akik először el sem hitték, mi történt.

A Farm VIP szereplői teljesen kiborultak

Míg Aurelio aludt, a többiek Dávid Petrát kezdték faggatni, aki jelen volt a történteknél, de nem tudták szóra bírni. Ezen a piros és a sárga csapat egy emberként akadt ki, és feszült csöndben várták a fejleményeket.

Nekem ez szörnyű fájdalom és csalódás

– „üdvözölte” Leo a bűnöst, amikor megérkezett.

Mindenki teljesen kiborult azon, hogy Aurelio kakaspörköltfőzés céljából tűzre dobta az állatot, de Pumped Gabo még így is próbálta védeni a legjobb barátját. Horváth Gréta és Judie pedig igyekeztek meggyőzni szövetségesüket, hogy kérjen bocsánatot, de ezen már az sem segíthetett.

Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti kemény büntetést szabtak ki Aurelióra, de a szereplők szerint megérdemli a sorsát Fotó: Tv2

Aurelio komoly büntetést kapott

A Farm VIP Zsolti gazdája is teljesen kiborult a történtek miatt, szinte megbocsájthatatlan hibának tartotta Aurelio tettét, így végül súlyos büntetés mellett döntöttek Demcsák Zsuzsával.

Zsoltival átbeszéltük ezt, és egyértelműen azt szeretné, ha történne valami szankció, és én azt gondolom, hogy így is lenne rendben

– kezdte a műsorvezető.

Ezek után bejelentette, hogy a következő farmgyűlésen Aurelio nem lehet védett, és nem is szavazhat majd, ő azonban kaphat voksokat. Ezzel a döntéssel még Pumped Gabo is egyetértett, na meg persze a tettes is, aki időközben annyira megbánta a bűnét, hogy el is sírta magát.

Az életben hoztam már sok rossz döntést, és most ezt tettem, de vállalom a felelősséget. Tényleg mindenkitől bocsánatot kérek, és elfogadom a büntetést

– mondta könnyes szemmel, elcsukló hangon az „utolsó szó” jogán, ahogy ő fogalmazott.