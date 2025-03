„Eléggé gyorsan haladunk...” – teljes titokban rátalált a szerelem Trap Kapitányra

Trap Kapitány, vagy ha úgy tetszik, Molnár Tibor élete alaposan felfordult az utóbbi pár hétben, ugyanis ahogy arról lapunk is beszámolt: rátalált a szerelem. A sors a Sztárban sztár leszek! korábbi versenyzőjével, Bányai Noémivel hozta össze a polihisztor előadót, kapcsolatuk pedig több mint két hónapja tart már. Talán kijelenthetjük, hogy az énekesnő a lehető legjobbkor érkezett Trap Kapitány életébe, hiszen korábban a férfi lapunknak elárulta nagy kihívással néz szembe, hiszen felerősödő szorongásait kell leküzdenie. Ehhez csodálatos partner számára Noémi, akivel tökéletesen kiegészítik egymást az élet minden pontján. Többek között erről, s a megismerkedésükről mesélt most a Borsnak a népszerű zenész.

Trap Kapitány és Bányai Noémi januárban jöttek össze (Fotó: Szabolcs László)

Trap Kapitány párja a Sztárban sztár leszek! énekesnője

Trap Kapitány Tóth Gabi exeként van sokat emlegetve, holott az már a múlt. Az egykori pár ugyanis már 2017-ben szakított egymással, s bár Tibor nem a szerelmet hajkurászta megállás nélkül, idővel ő is megállapodott Délia mellett. Bár nem egy tervező típus, de bízott a közös jövőjükben, viszont ahogy már említettük, a sors mást tartogatott számára. Novemberben ugyanis már arról lehetett olvasni az újságok hasábjain, hogy Trap Kapitány és párja szünetet tartanak, aminek a vége a szakítás lett. Viszont a szinglik klubjában hamar lejárt a tagsága...

„Noémivel a közös szegedi barátainknak köszönhetően ismerkedtünk meg, még az év elején. Már akkor, elsőre is nagyon szimpatikus nőszemély volt, így elkezdtünk egymással levelezni, és most már kb. össze is költöztünk. Hol nálam, hol pedig nála vagyunk, de ahogy számolom, az elmúlt két hónapban szinte minden napot együtt töltöttünk. Azt kell mondjam, eléggé gyorsan haladunk" – kezdte a Borsnak Trap Kapitány, akinek a lehető legjobbkor jött az életébe Bányai Noémi.

„Tavaly ősszel zártam le a korábbi kapcsolatom, ami sok mindent átformált bennem. Abban az időszakban nagyon bezárkóztam, úgy éreztem, nem élek igazán, így ki kellett mozdítanom magam ebből az egészből. És akkor jött Noémi, aki az én szöges ellentétem abban, hogy ő sokkal extrovertáltabb, úgyhogy elkezdtem hozzá csiszolódni, ahogy egyébként ő is hozzám. Szerintem jól haladunk!” – mesélte a zenész, aki a magánélete mellett a karrierjére is koncentrál. Hamarosan beindul a koncertszezon, és Tibornak nem sok ideje lesz a pihenésre.

Áprilistól indul be nálunk majd a szezon. Jönnek a fellépések, készül egy remix album, és egy klipforgatás is be van tervezve az évre. Nem fogunk unatkozni!

– tette hozzá az előadó, akinek nemrég jelent meg a legújabb lemeze Duhos LP címmel. Ennek különlegessége, hogy lemezborítóját a testvérének egy cimborája rajzolta és a szívbetegségére igyekezett reflektálni vele.