Trap Kapitány szerint fontos beszélni erről a témáról

Trap Kapitány lebetegedett január utolsó napjára. A polihisztor emellett őszintén vallott szorongásairól, amellyel kapcsolatban elmondta véleményét is, miszerint a modern társadalom nem foglalkozik a férfiak lelkiállapotával, csupán az eredményeik után ítélik meg őket.

Trap Kapitány is elkapta a vírust, ami ágynak döntötte az ország nagy részét (Fotó: Szabolcs László)

Trap Kapitány felerősödő szorongásairól mesélt

– Nem vagyok túl jól mostanában, elkaptam ezt a vírusos fertőzést, még pénteken. Magas lázam van, fej- és végtagfájdalmaim – kezdte Trap Kapitány, aki még a tavalyi év folyamán változtatott életmódján szívbetegsége miatt.

Az idei évben egy újabb kihívással néz szembe Molnár Tibor Trap Kapitány, aki a Borsnak elárulta, felerősödő szorongásait szeretné leküzdeni.

Sajnos a szorongásaim egyre durvábban kezdenek felerősödni. Tavaly, amikor sokat dolgoztam, szinte végig egyedül voltam, azt hittem már, jól vagyok, de ahogy elkezdtem kimozdulni, rá kellett döbbennem, hogy még bőven van dolgom ezzel. Az számomra a legfontosabb, hogy ezek elmúljanak

– mesélte őszintén a zenész, aki szerint fontos, hogy a férfiak lelki problémái is képezzék a közbeszéd részét.

Trap Kapitány úgy érzi, a férfiakat csupán az eredményeik alapján határozza meg a társadalom (Fotó: Bánkúti Sándor)

Trap Kapitány szerint a mások a társadalmi elvárások a férfiak felé

Fontos dolognak tartom erről a témáról beszélni, mert szerintem a férfiak nem nagyon beszélnek, beszélhetnek ilyen dolgokról. Mivel mindannyian elhallgatjuk, ezért mindenki azt hiheti, hogy vele van a baj, aztán szépen, csendben belebetegszünk abba, hogy szó szerint senki nem tud a problémáinkról. Szerintem ez alapvetően abból ered, hogy a nők többsége – ahogy a férfiak egymást közt – nem igazán megértőek. Sajnos úgy alakult a társadalmunk, hogy mostanra a férfi az egyetlen olyan lény a társadalomban, akit csak és kizárólag a teljesítménye alapján ítélnek meg. A nőket és a gyerekeket lehet szeretni feltétel nélkül, de egy férfit csak az eredményei alapján határozunk meg.

– tette hozzá a TV2 sztárja, aki óriásit ment a Sztárban Sztár All Stars-ban, most pedig a Csináljuk a fesztivált műsorban Kovácsovics Fruzsina oldalán remekel. Trap Kapitány zenekara, a Tha Shudras idei terveiről is mesélt.