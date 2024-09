Randi Tom Cruise-zal: meglepő dolgot árult el a sztárról a szexszimbólum

Nem alakult szerencsésen Tom Cruise szerelmi élete: nem elég, hogy a hollywoodi sztár eddig három váláson van túl, a legutóbbi párkapcsolatai is rendre zátonyra futottak. A közelmúltban a 36 éves, orosz származású Elsina Khayrovával bonyolódott románcba, ám végül ez a kapcsolat is szakítással ért véget. Egy nemrég adott interjúban ráadásul kitálalt egykori randipartnere, Heather Locklear színésznő is (a T.J. Hooker című krimisorozat szőke üdvöskéje), akivel 40 évvel ezelőtt randevúztak, mikor még mindketten a kezdeti karrierjüket egyengették Hollywoodban.

Nem alakult szerencsésen Tom Cruise szerelmi élete (Fotó: AFP)

– Akkoriban olyan volt, mint egy kisfiú, és én úgy éreztem, hogy kicsit idősebb vagyok nála. Végül eljött hozzám Sean Pennel együtt. Kedvesek voltak, de nagyon „igen, asszonyom” stílusban beszélt velem Tom, én meg csak annyit mondtam, hogy „rendben, uram”. Nem igazán nyűgözött le – emlékezett vissza a színésznő.

Tomnak sosem volt nagy szerencséje a nőkkel, így ha egy valódi szexszimbólum mondja, hogy unalmas randi volt, az elég kínos neki

– súgta meg egy bennfentes.

Nem segít, hogy Heather évtizedekkel később is kedvezőtlen dolgokat mond róla. Igen, fiatalok voltak akkoriban, de biztosan tanult már egy-két dolgot azóta!

– tette még hozzá a bennfentes, a Life.hu beszámolója szerint.