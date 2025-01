Lebukott: férjes asszonnyal kavar Tom Cruise?

Tom Cruise a világ egyik legnagyobb sztárja, így nem csoda, hogy folyton a figyelem középpontjában van nem csupán a filmjeivel, hanem a magánéletével is. Az utóbbi években több színésznővel is összehozták őt a pletykalapok, most pedig ismét egy szerelmi szóbeszéd kezdett el terjedni, ráadásul félelmetesen gyorsan.

Tom Cruise / Fotó: AFP

Az a hír járja, hogy Tom Cruise összejött az ügynökével – egy a bökkenő: a nő férjnél van.

A Life.hu írja, hogy a legtöbben arra alapozták ezt, hogy egy szemtanú látta őket egy étteremben vacsorázni, ahol állítólag nagyon közvetlenül viselkedtek: nevetgéltek, többször is egymáshoz értek, illetve néha egy kicsit összebújtak – több órán keresztül együtt voltak.

Egy forrás szerint viszont Tom Cruise és Maha Dakhil nem alkotnak egy párt, csupán élvezik egymás társaságát, mert nagyon jó barátok – ennél több pedig nincs köztük, így hiába terjedt el a pletyka, hogy a színész egy házas asszonnyal kavar, ezek alapján ez nem igaz.