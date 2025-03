Bódi Guszti aggódik a thaiföldi földrengésben érintett barátja miatt

Erős földrengés rázta meg Dél-Kelet Ázsia térségét. A földrengést pénteken, (márc. 28.) dél körül érzékelték Mianmar és Bangkok városában. Egy épület összedőlt, több tucat munkást maga alá temetve. Bódi Gusztiék is a szívükhöz kaptak, hiszen ezer szállal kötődnek a térséghez. Már hazajárnak Thaiföldre, legutóbb az év elején utaztak el a távol-keleti országba. A mulatós énekes most elárulta lapunknak, hogy egy kint élő barátja is érintett a thaiföldi földrengésben.

A thaiföldi földrengésben igencsak érintett, így Bódi Gusztit is megrázta a természeti katasztrófa híre (Fotó: AFP)

Bódi Guszti barátja bajba került a thaiföldi földrengés miatt

Pattaján van kint egy magyar barátom, aki azt mondta nekem, hogy ők érezték a földrengést. Pedig ők a 30. emeleten laknak, de még ők is érezték, hogy erőteljesen mozog az egész épület. A barátomék nagyon féltek és megijedtek, úgyhogy kicsit aggódtam értük

– mesélt a különös esetről Bódi Guszti, akinek a Thaiföldön élő magyar barátja még sohasem élt át ilyen eseményt.

A népszerű mulatós sztár elárulta, hogy nagyon szeretnek a távol-keleti országba járni, ezért pedig nagyon szomorúnak találja azt, ami jelenleg arrafelé zajlik. Bódi Margó férje viszont bevallotta, hogy ő nekik szerencsére még sosem volt részük ilyesfajta természeti katasztrófában.

„Amikor mi kint voltunk most legutóbb, akkor az időjárás is már rosszabb volt a megszokottnál. Ugyanis sokat esett az eső, hideg volt és fújt a szél is, pedig ezek nem jellemzőek Thaiföldön ebben az időszakban. Úgyhogy lehetséges, hogy ezek előjelek voltak” – nyilatkozta a Borsnak a mulatós énekes.

Bódi Guszti Thaiföldre mindig nagy szeretettel tér vissza, így szomorú a thaiföldi földrengés miatt (Fotó: Bódi Guszti)

Bódi Gusztiék ezért térnek vissza mindig Thaiföldre

A Bódi család már sokadjára döntött úgy pár hónappal ezelőtt, hogy újból visszatérnek Thaiföldre, Guszti pedig elárulta, hogy mi annak az oka, hogy ennyire megszerették ezt a távoli országot:

„Egyrészről nagyon szeretjük azt helyi kultúrát, gasztronómiát, ami Thaiföldön van. Másrészről pedig élvezzük azt, hogy amikor kimegyünk, akkor megáll az idő, és csak a pihenésre kell koncentrálnunk. Ugyanis rengeteg fellépésünk van, így amikor kint vagyunk, akkor az első az, hogy kipihenjük a mindennapok fáradalmait” – zárta a beszélgetést Bódi Guszti.