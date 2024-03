Bódi Guszti szívszorító vallomása: „Margó nélkül nem is akarnék élni”

Több mint két és fél hónapos thaiföldi nyaralása után március 14-én érkezett haza Bódi Guszti és Margó.

Bódi Guszti és Margó évek óta Thaiföldön tölti az év első hónapjait Fotó: Bódi Guszti

Bódi Guszti és Margó nehezen birkóztak meg a család hiányával

Sok éves hagyománya a házaspárnak, hogy a téli hónapokban az ázsiai országba utaznak. Minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy rutinosak az Indokínai-félszigeten, azonban egyre nehezebben birkóznak meg a család hiányával.

Minden eddiginél rosszabbul éltük meg, hogy távol voltunk a szeretteinktől.

– Alig vártuk, hogy hazatérjünk, és újra találkozzunk imádott, egyetlen kislány unokánkkal, Lilivel, na meg persze a család többi tagjával. Hiába voltunk mindennap kapcsolatban, videóhívásban is láttuk egymást, az nem olyan – kezdte Guszti. – A Jóistentől kaptuk Lilikét. Mindig szoros volt a kapcsolatunk, de tavaly nagyon sokat volt velünk a gyerek, és még közelebb került hozzánk. Margó már a második héten majdnem hazajött, Csabi beszélte le róla.

A kislány pedig az utolsó hónapot majdnem végig sírta a hiányunk miatt.

– Szokás szerint ahogy hazaértünk, itt volt nálunk az egész család, főztek nekünk, óriási volt a boldogság – mesélte a Bódi család feje a Borsnak.

Guszti leste felesége minden kívánságát (Fotó: Bódi Guszti)

„Jó asszony, igazi anya”

Margó és Guszti szinte már mindent bejártak Thaiföldön, most is találtak programot, de leginkább a pihenésnek és a sportnak szentelték az idejük nagy részét.

– A kellemeset összehoztuk a hasznossal. Volt, hogy egy hétig nem mentünk sehova, inkább edzettünk. Minden reggel három órát tornáztunk, kora délután sok-sok kilométert sétáltunk, utána még bementünk az edzőterembe kardiózni, majd este vásárolgatás, nézelődés közben újra kifáradásig gyalogoltunk. Mindketten fogytunk sokat, és igen komoly izmot szedtem magamra – büszkélkedett a mulatós sztár, aki mindeközben minden kívánságát leste feleségének.

– Ahogy illik, Margót kiszolgáltam végig.

Ennyi év után ő az én mindenem. Nélküle nem is akarnék élni. Megérdemli, mert jó asszony, igazi anya.

– Belőle kellene kétmillió és akkor rendben lenne a világ – fűzte hozzá.

Kalandos utazásban volt részük

Gusztiék a szokásosnál 1-2 héttel később utaztak Thaiföldre. Ennek pedig szimplán az az oka, hogy rengeteg elfoglaltságuk volt, aminek eleget kellett tenniük. Végül december 23-án indultak, ám nem volt kalandmentes az útjuk.

Hatalmas hó volt, elindultunk, már majdnem felszálltunk, amikor lefújták az utat.

– Fél órát mentünk körbe-körbe, mire visszamentünk a kiinduló pontra. Később megérkezett az engedély a felszállásra, és kezdődött minden elölről, nem indulhattunk mégsem el. Még annak a veszélye is felmerült, hogy el kell halasztani az utat. Végül négy órán át várakoztunk a gépben, mire megtisztították a pályát, a repülő szárnyát, és felszállhattunk. Azt gondoltuk, hogy ettől rosszabb nem történhet, de mikor négy óra késéssel megérkeztünk Dubajba, lemaradtunk a csatlakozásról. Szerencsénk volt, mert másfél órás várakozás után az egyik thaiföldi járaton a stewardessek helyére tettek bennünket. Kalandos volt az út, fáradtan, 27 órás utazás után végül megérkeztünk a szálláshelyünkre – mesélte.

Guszti és Margó kipihenten, tele energiával tért vissza Magyarországra (Fotó: Bódi Guszti)

Gőzerővel vágtak a munkába

A Bódi házaspár kipihenten, tele energiával érkezett haza. És ahogy minden évben lenni szokott, azonnal bele is vágtak a munkába, ugyanis most is bőven lesz feladatuk.

– Tele van a naptár, több televíziós felvételre kaptunk meghívást, beindultak a koncertek, és szinte minden nap stúdiózom, mert írtam 6-7 dalt.

De feltöltődtünk, készen állunk a hajtásra.

– Készült egy Bódi Buli nevet viselő YouTube csatornánk, ahol Bódi Guszti dalokat lehet előadóknak, sztároknak kötetlenül, magyar, román, cigány, bármilyen nemzetiségű embernek énekelni. Ide is készül még 3-4 dal húsvétig. Pörög a meló ezerrel – mondta érdeklődésünkre.

