"Az exem oh, de kivan rám..." - T. Danny ismét beszólt Kecskés Enikőnek

T. Danny és Kecskés Enikő viharos szakításától volt hangos a sajtó az elmúlt egy évben. A fiatalok bár eleinte nem kívánták a nyilvánosságot bevonni a drámájukba, végül a sors úgy hozta, hogy kőkemény adok-kapok sült ki belőle. Először T. Danny volt az, aki dalaiban megénekelte a történteket, majd Hajdú Péter interjújában elmondta, hogy: „a szerelem még megvan, a lány már nincs.” Ebből mindenki arra következtetett, hogy talán még kibékülhet az álompár, de aztán jött Enikő, aki azzal vádolta meg volt barátját, hogy megcsalta őt, ezért lett vége a kapcsolatuknak, békülésről pedig szó sem lehet. Nos, a tinilányok kedvence ezek után már nem is akarta visszaszerezni a modellt, helyette inkább stílust váltott, és durván elkezdett beszólogatni neki új dalaiban. Például a Szívtipró című nótájában olyanok hangzanak el, mint: „Exem kitálal egy podcastben, de mesélhetek én is... hol kezdjem?”, vagy „Egyedi a csaj úgy, mint hat másik, Velem vetetné meg az Andrássy-t, Kussolj, egy Rolexet is kaptál”. És, akkor még nincs vége a sornak...

Fotó: Bánkúti Sándor

T. Danny Kecskés Enikő miatt készíti el az új albumát is?

A napokban jelent meg a zenész legújabb dala, ami a Rockstar címet kapta, és akár egyfajta folytatása is lehetne a Szívtiprónak. Már csak azért is, mert szintén a szakításról szól, na meg utóbbi videoklipjében Dani nők szívét tépi ki, az újban pedig nőket fűrészel ketté...

A felvétel elején elhangzik egyébként egy beszélgetés is, melyben egy riporter faggatja az új albumáról a főszereplőt. Itt kiderül, hogy a zenész elmúlt egy évéről fognak szólni a korongon szereplő dalok, azaz az Enikővel való szakításáról.

Ez az album az én tavalyi évemről szól, a szakításomról és arról, hogy hogyan éltem meg ezt az időszakot. Egy elég izgalmas és érdekes időszak ez

- fogalmaz a videoklipben T. Danny, akitől aztán azt is megkérdezik, hogy sikerült-e túltennie magát a szakításon, mire elindul a zene, és láthatjuk az imént említett lányok feldarabolását... Ebből gondolhatnánk persze, hogy Danit túlságosan is megviselte, ami Enikő és közte történt, de persze az is lehet, hogy másról van szó, és csak ihletet merít a csalódásából. Bár, azért a dal szövegében szépen kirajzolódik, hogy a 26 éves rappernek sokat jelentett volt barátnője...

Nőből sok száz, csak egynek mondtam hogy; “szeretlek”, Jaj, hoppá…ő már rég elfelejtett

- így szól rögtön az első sor, majd később már kicsit keményebb stílusra vált Dani, és egy kicsit meg is alázza ezzel Enikőt.