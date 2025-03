Drámai hírek, Nyertes Zsuzsa anyósa súlyos balesetet szenvedett

Most kevesebb idő jut unokázgatásra és az anyukámra. Anyukám így is jó kezekben van, szerencsére, hiszen egyrészről van nekünk egy Katánk, aki most két hétig éjjel-nappal vele van, valamint a húgom, Andika is. Most épp Andikámnál van. Most nagyobb szükség van rám az anyósom mellett, így kevesebbet tudom anyukámmal foglalkozni. Az egész család megérti, hogy próbáljuk Juli nénit húsvétig úgy helyreállítani, hogy köztünk lehessen akkorra már. Megvan benne az akarat, hála istennek, ez nagyon jó. Bennünk pedig az az erő munkálkodik, hogy teljesen felépüljön és újra olyan legyen, mint régen. Kitűztük célul a százat, addig meg sem állunk