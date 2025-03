Nem hiszed el, mit vállalna be Visváder Tamás Radics Gigi kedvéért

Visváder Tamás és Radics Gigi elmondásuk szerint remekül működnek együtt A Nagy Duett 2025-ös évadában, ami persze annak is köszönhető, hogy míg az énekesnő nagyszerű mester, addig Tomi nagyon szorgalmas diák. Ennek ellenére biztosan van olyan, amivel még nekik is meggyűlne a bajuk. Az üzletember most azt is elárulta, hogy mi mindent vállalna be partnere kedvéért.

Visváder Tamás még Beyoncét is bevállalná, de vajon mit szólna A Nagy Duett zsűrije (Fotó: Fotó: TV2)

Radics Gigi és Visváder Tamás hatalmasat arattak a múlt heti produkciójukkal, de az, hogy az eheti Kaposváron feltámadt a szél című dallal is ugyanez lesz-e majd, csak este derül ki, már csak azért is, mert egyikük stílusába sem illik bele. Persze Tomi így is mindent megtesz, na meg persze Gigi is, viszont az üzletember elárulta, mi az, ami szerinte telitalálat lenne neki.

Én nagyon szeretem a magyar retro zenét, és nekem már egy Crystal vagy Romantic dal is annak számít, de leginkább Neoton és Hungária fan vagyok. Ezen nőttem fel, mert viszonylag késői gyerek vagyok, így a szüleim idősebbek, mint akkor az osztálytársaimé. Tehát hozzám ezek állnak közel, vagy esetleg Demjén, Máté Péter, amik persze megint csak nem egyszerű dalok

– árulta el.

„Ami nagyon messze áll tőlem, az a mai modern amerikai zene, meghallgatom a kocsiban vagy ilyesmi, de azért Beyoncét elénekelni elég kemény lenne” – mondta nevetve.

A Nagy Duett versenyzői mind nagyon elégedettek a párosításokkal, Visváder Tomi jobbat nem is kívánhatott volna (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Visváder Tomi bármit bevállal A Nagy Duettben

Az viszont, hogy ez a stílus távol áll tőle, nem azt jelenti, hogy nem fordulhat elő, hogy ilyesmit kell énekelni. Sőt, mentora kifejezetten szereti ezt a stílust, így Tomi nagyon szívesen fejet hajt az akarata előtt, ha úgy alakul, még akkor is, ha ez egy nagyon bevállalós döntés.

Gigihez pont ezek az előadók és dalok állnak közel, így nagyon szívesen kipróbálnám a kedvéért, ahogy ő is megtenné értem. Persze nyilván ez részemről nagyobb vállalás lenne, mert ő bármit el tud énekelni, tehát neki ilyen szempontból könnyebb lenne ez a kompromisszum, de ha úgy alakul, mindent megteszek

– vallotta be.