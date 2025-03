A Nagy Duett stábja sem tud már mit kezdeni Visváder Tamással, mindenkit az őrületbe kerget

Visváder Tamás és Radics Gigi lesznek A Nagy Duett 2025-ös évadának egyik sztárpárja, és természetesen már gőzerővel készülnek az első élő showra, amitől a vállalkozó persze tart egy kicsit. De ez nem tartja vissza, és profi párja is rengeteget segít neki, pedig ő saját bevallása szerint sokszor csak hátráltatja, sőt mondhatni az őrületbe kergeti a próbákon. Tamás most el is árulta, hogy zajlik a felkészülés.

Gőzerővel zajlanak a próbák: Visváder Tamás Radics Gigivel áll színpadra A Nagy Duettben Fotó: TV2

A sztárapukának rengeteg dolga van a hétköznapokban, ami olykor igencsak megterhelő a gyakorlás mellett.

Lillának nagyon sok fotózása összejött ezen a héten, úgyhogy a próbák, forgatások és munka mellett a gyerekeket is én hozom-viszem, szóval kicsit kezdek megőrülni. Kemény ez a helyzet, különösen így, hogy a próbák is fárasztóak, ami miatt szintén feszült vagyok. De emellett persze nagyon izgatott is, hiszen az elmúlt 10 évben már szinte meg sem tudom számolni hány műsorban voltam, de élő show-ban még soha, és nem gondoltam volna, hogy ilyet fogok tapasztalni, de rendesen izgulok

– kezdte Visváder Tomi.

„Persze ebben Gigi rengeteget segít, és rettenetesen hálás vagyok, hogy úgy hozta az élet, hogy ő a partnerem. Ő tényleg profi, és nem csak azért mondom, mert elfogult vagyok, hanem valóban úgy gondolom, hogy világszínvonalú a tudása. Nem csak hangilag és énektechnikailag, hanem legyen szó koreográfiáról, koncepcióról, bármiről” – tette hozzá.

Visváder Tamás felesége, Palácsik Lilla helyett is helytáll, ha szükség van rá Fotó: archív / hot magazin

Visváder Tamás A Nagy Duett stábját is az őrületbe kergeti

Tomit eddig nem igazán láthattuk énekes-táncos szerepben, ami persze nem véletlen, ugyanis elmondása szerint egyik se megy neki igazán, bár mindent megtesz, hogy ez változzon. Emellett viszont van valami, amiben kifejezetten erős, bár ezt nem mindig díjazza a stáb.

A beszéd megy nekem leginkább, és nagyon sokat dumálok a próbákon is. Már szerintem mindenkit az őrületbe kergetek, a tánctantárt, az énektanárt és Gigit is, mert tényleg folyton beszélek

– vallotta be nevetve.

Farm VIP-s szereplése is ide vezetett

Emellett persze nagyon komolyan veszi a versenyt, hiszen rengeteg munkája van abban, hogy idáig eljutott.