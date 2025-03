Szerintem alapvetően Tomi nagyon ügyes és van érzéke a zenéhez, és gyorsan felfogja az instrukciókat is. Most már sokat gyakoroltunk, és szerintem kifejezetten jó lesz a produkciónk. Nyilván nehezebb a helyzet, amikor egy nem hivatásos énekessel kell készülni és duettezni, de már volt erre példa korábban is, és azt is megoldottam, úgyhogy szerintem most sem lesz probléma