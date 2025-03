Sydney van den Bosch párja beszólt a kritizáló zsűrinek: „Mehet majd a csókolgatás”

De tudtuk is Sydney-vel, sőt meg is beszéltük előtte, hogy nekem a fő műfajom a rap, de ha nagyon kell, akkor valahonnan a zsebem mélyéről elő tudok húzni egy kis éneklést. Az első szereplésünk is ilyen volt, de reméljük jövő hétre jobb lesz, és egy kicsit a zsűrinek is meglágyul majd a szíve. Sőt, én abban bízok, hogy akkor tényleg odapirítunk táncban és énekben is, akkor pedig mehet majd a csókolgatás