A Nagy Duett 2025-ös évadának első adásában Hajós András megdöbbentő kritikát fogalmazott meg Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkciója után, amivel vérig sértette Balázs Klárit, na meg persze Korda Györgyöt is. A tévés szerint Klárika 40 év után sem tanult meg énekelni a férje mellett. Ezen természetesen a Reptér énekese elképesztően felháborodott, aminek hangot is adott.

Hajós András Balázs Klárit illető beszólása hatalmas port kavart, Korda György elképesztően dühös (Fotó: Szabolcs László)

Korda György és Balázs Klári hosszú évtizedek óta az ország leghíresebb énekesházaspárja, így beléjük kötni nagyon rossz húzás volt Hajós András részéről, de ami élő adásban elhangzott, azt már lehetetlen visszavonni. És persze Korda György sem hagyja, hogy bántsák a feleségét.

Éjszaka mondta a feleségem, hogy tele van ezzel a sajtó, én még csak nem is hallottam. De annyira felidegesítettem magam, hogy egész éjjel nem tudtam aludni. 46 éve a feleségem és a társam, így amit Klárira mondanak, az olyan, mintha rám mondanák. Én mindenféle kritikát elviselek, de ha valami ennyire igazságtalan, és durva, azt nem

– kezdte felháborodva a Borsnak az ikonikus énekes.

„Csak azt tudom mondani, hogy ilyen bunkósággal én még nem is találkoztam, még akkor sem lehetne ilyet mondani, ha igaz lenne. De egy ötven éve pályán lévő énekesnőnek, akiről tudjuk, hogy milyen gyönyörűen énekel, nem is értem. Annyira hihetetlen. Még az is gusztustalan lenne, ha az ott elhangzott énekhangokra tenne megjegyzést, pedig aztán ott voltak olyanok, akiknél a kiskutyám jobb hangot ad, ha meghúzzák a farkát” – mondta.

Negyven évig jártunk együtt énektanárnőhöz, van egy olyan lemeze, ahol operaslágereket énekel. Csoda, hogy rólam nem mondja, hogy sz*rul énekelek, mert már mindenkiről mindent lehet mondani gátlástalanul, és úgy látszik, retorzió nélkül

– folytatta dühösen.

A Nagy Duett zsűrijében Hajós András olyasmit engedett meg magának, amit nem lett volna szabad , Kasza Tibi is kikérte magának (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Korda György nem finomkodott a véleményével

Úgy tűnik, Hajós András Korda Györgynél egy életre elásta magát.

Csak azt tudom mondani, hogy egy büdös paraszt, egy bunkó, és ezzel nem a földműveseket akarom megsérteni. Én még akkor sem sértenék meg egy ilyen hölgyet, ha borzasztóan énekelne, hát még egy ilyen énekesnőt, mint Balázs Klári. Aki a szakmában van, tudja és hallja, hogy énekel, de ő nem szakmabeli, csak egy dilettáns

– jelentette ki.