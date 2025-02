Kunovics Katinka nem bírta tovább: „Drasztikus megoldáshoz kellett folyamodnom”

Kunovics Katinka számos diétán és fogyókúrás módszeren van túl, amik nem hozták meg az áttörő, maradandó sikert a vágyott alak eléréséért. Az egészsége érdekében most már orvoshoz fordult. Jelenleg tizenöt kiló mínusznál tart az énekesnő.

Kunovics Katinka régóta küzd a kilókkal, többször jelentősen lefogyott, ám az evésnek nem tudott ellenállni (Fotó: TV2)

Kunovics Katinka műtétnek vetette alá magát

A Romantic énekesnője régóta küzdött a súlyával, már attól tartott, az egészségére is káros lesz a plusz kilók viselése. Csak nemrég tudta meg: születése óta pajzsmirigy-betegsége van, ez okozhatta a fogyókúrák sikertelenségét.

– Igazából még nem nagyon kezdődtek el a problémák, elsősorban meg akartam előzni őket. Most már vagyok olyan korban, hogy az embernek igencsak oda kell figyelnie magára. Fél évvel ezelőtt derült ki, hogy egy született pajzsmirigybetegségem van, ami szintén aggodalomra adott okot. A betegség mellékhatásaként hiába nem eszik az ember, akkor is hízik, hullik a haja… Eljutottam arra a pontra, hogy drasztikus megoldáshoz kellett folyamodnom, hogy változtathassak. Ez egy gyomor bypass műtét volt. Régóta gondolkoztam már rajta – mesélte a Mokkában az énekesnő, aki korábban az Ázsia Expressz-ben bizonyította rátermettségét.

Kunovics Katinka többször szabadult már meg túlsúlytól, ám a kilók mindig visszakúsztak (Fotó: TV2)

– Korábban már bebizonyítottam, hogy le tudok fogyni, negyven-ötven kilót is fogytam már korábban. Viszont megtartani azt az állapotot nem tudom. Szeretek enni, és egy idő után feladom, és elkezdenek visszakúszni a kilók. Január elején műtöttek, azóta tizenöt kilót fogytam. Eleinte csak pépes dolgokat ehettem, most pedig már három kanálnyi szilárd ételt ehetek egyszerre. Illetve az evés-ivást szeparálni kell, ezt tudom a legnehezebben megszokni. Mivel olyan kicsi a gyomor űrtartalma, vagy iszol, vagy eszel, fél órának el kell telnie a kettő között. Fájdalmat okoz, ha egy falattal is többet eszek. De nem ezzel van a bajom, hanem, hogy folyton visszahíztam, amit így meg tudok akadályozni – taglalta Kunovics Katinka.