Gáspár Győző szívszorító sorokkal búcsúzik: „Megszűnt létezni az álomszerű családi állapot”

Sokáig gondolkodtam azon, hogy a hiányod miért okoz ilyen mérhetetlen fájdalmat nekem, miért nem tudom feldolgozni még 10 év elteltével sem azt, hogy már nem vagy! A mi kettőnk anya-fia kapcsolata nagyon különleges volt, nagyon szerettél, és én is nagyon szerettelek! Mindig mindent megbocsátottál nekem, még akkor is, ha én sokszor úgy cselekedtem, hogy az neked nem tetszett! Dehát egy jó anya ilyen, mit is tehettél volna, és elsőszülött fiadként kiskoromtól fogva imádtál