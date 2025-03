Fel sem ismernénk: eddig sosem látott fénykép került nyilvánosságra Meghan Markle-ről

Nem mindennapi bejegyzés került ki egy Los Angeles-i középiskola Instagram-oldalára. Az Immaculate Heart nevű lánygimnázium nemrég ugyanis egy fotót posztolt, amelyen egy fiatal tinédzser látható, ahogy boldogan tapsol valami miatt Szűz Mária szobra előtt állva. Ha közelebbről megtekintjük a képet, akkor láthatjuk, hogy a tizenéves Meghan Markle-ről, Sussex hercegnéjéről van szó - szúrta ki a Life.hu.

Meghan Markle / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A legalább 25 éves fotót azért osztotta meg most az iskola, hogy büszkeségét fejezze ki a leghíresebb diákja miatt, akinek most jelent meg egy saját önálló sorozata a Netflix streaming platformon.

Gratulálunk az IH 99-es osztályunk tanulójának, Meghan Markle-nek, aki most indította el saját Netflix sorozatát. Örömünkre szolgál, hogy megoszthatunk egy különleges emlékképet a Immaculate Heart-ban töltött idejéből, tisztelegve a Mária-napi hagyományunk előtt, amely tükrözi a testvériséget, a támogatást és a szellemi örökségünket

- olvasható az iskola képe alatt.

Az iskola fotóját Meghan a saját Instagram-oldalán is megosztotta, és a bejegyzésében arról írt, hogy ő is IH-s "panda" volt, és nagyon szerette az iskolai közösségét, amely tagjai közül néhány emberrel még most is tartja a kapcsolatot, ezt a fotót is egy kedves volt osztálytársától kapta.