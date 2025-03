Meghan Markle ezzel túllépett egy határt Vilmos hercegnél

Vilmos herceg állítólag egyre nehezebben viseli Meghan azon próbálkozásait, hogy édesanyja Diana hercegnőt próbálja meg utánozni. A hercegné legújabb posztja indulatokat váltott ki a királyi család tagjainál.

Meghan Markle további határokat igyekszik feszegetni Vilmos hercegnél Fotó: ZUMAPRESS.com

Meghan Markle legfrissebb Instagram-posztját amelyen a Northwestern Egyetem pulóverében pózolt – pontosan olyan felsőben, amilyet Diana 1996-ban viselt - nem vették jó néven a királyi család tagjai.

Nem újdonság, hogy Meghan Markle már több esetben próbálta leutánozni Dianát, de a mostani – bennfentesek szerint – különösen felkavarta Vilmos herceget, aki nagyon érzékeny édesanyja emlékének bárminemű felhasználására - írja a Life.hu.

Meghan Markle legújabb posztja Diana-t idéző pulóverben Fotó: Forrás: https://www.instagram.com/meghan/

Vilmos herceg aggódik édesanyja örökségéért, Meghan Markle túllépet egy határt.

Egy palotához közeli forrás így fogalmazott:

Meghan és férje, Sussex hercege határozottan felborzolta a tollakat a királyi család hátán! A próbálkozásaikkal, hogy Diana hercegnő stílusát megidézzék. Nyilvánosan sosem mutatná ki, de a legutóbbi eset miatt nagyon kiakadt Vilmos.

A forrás szerint a trónörökös nehezen viseli, hogy Meghan rendszeresen marketingcélokra használja fel Diana hercegnét és az emlékét.

Vilmos forrong. Érzékeny tud lenni, ha bármi olyanról van szó, ami a szeretett édesanyjával kapcsolatos. Elég egyértelmű, hogy azt kívánja, Meghan hagyja békében nyugodni Dianát.

A Netflix 2029-es Harry & Meghan című dokumentumfilmjében Meghan Markle kisfia, Archie szobájában Diana portréja látható, Meghan pedig a filmben így mutatta be a fiának:

Szia, nagyi. Ő Diana nagymama.

Meghan új életmódmárkája is Dianát idézi

A RadarOnline értesülései szerint Meghan Markle azonban ezekkel a gesztusokkal nem akar rosszat. Egyszerre akarja kifejezni tiszteletét és jót tenni vele az üzletnek is, ám emiatt folyamatosan kritizálják, a stratégia tehát nem vált be: a műsort a közönség is keményen bírálta.

A sorozatának indulása előtt Meghan Markle átnevezte életmódmárkáját is. As Ever lett az American Riviera Orchard (ARO) neve. Markle erről egy Instagram-videóban értesítette a rajongóit.