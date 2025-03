Marics Peti, Gáspár Evelin, PSG Ogli: milliókat költenek luxusnyaralásra a magyar celebek

Bódi Csabi Szaúd-Arábiában pihent

A népszerű énekes először Dubajba ruccant ki leforgatni egy klipet, majd feleségével tovább álltak egy lakatlan szigetre, ami a Shebara létesítményének ad otthont. Ez az üdülőközpont alsó hangon is a fényűző kategóriába tartozik. Már csak az ára miatt is, hiszen egyetlen éjszaka 900 ezer forinttól indul, de persze van olyan villa, aminek éjszakánkénti ára 2 millió forint felett van. Természetesen mindegyik épület a tengerre néz, saját medencével. Ha ez viszont nem lenne elég, van egy wellness központ is, illetve azokra is gondoltak, akik hajnalban, vagy éppen délután 5 órakor szeretnének pénzt váltani, hiszen erre 0-24 van lehetőségük.

Berki Dorina újra Kísértésbe esett

A Kísértés és a Power of Love sztárja hova máshova mehetett volna vakációzni, mint Thaiföldre, ahol egy évvel ezelőtt forgatták a TV2 műsorát. A fiatal lány a párjával romantikázik, és talán ezúttal egyetlen csábító sem robbantja majd szét a kapcsolatukat. Drága mulatság lenne, hiszen egyetlen hét közel 800 ezer forint, persze amennyiben az exkluzív lakosztályt választották a szerelmesek.