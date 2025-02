Gáspár Evelin most már biztos, hogy szerelmes, Győzike buktatta le

Gáspár Evelin már egy jó hete Thaiföldön tartózkodik, Koh Samui szigetén, ahol paradicsomi körülmények között telnek a napjai. Gáspár Győző lánya rendszeresen oszt meg fotókat magáról, melyekben két közös jellemző van: bikiniben pózol és egyedül van a képeken... pedig a nyaralása idejére esett a Valentin-nap is, amikor egy virágcsokor volt a kezében, amit nyilván kaphatott valakitől, akinek a kilétét nem akarja felfedni.

Gáspár Evelin szinte biztos, hogy nem egyedül van Thaiföldön Fotó: Mediaworks archív

Gáspár Evelin párja egyelőre rejtőzködik

Az, hogy Evelinnek esetleg van valakije, már hetek óta téma a bulvár témájú közösségi oldalakon szervezett csoportoknak, de bizonyítékot egész idáig senki sem tudott felmutatni. Győzik lánya ugyanis nagyon odafigyel, hogy semmilyen árulkodó nyomot ne hagyjon az interneten... egy biztonsági rés mégis maradt, amivel még a fiatal lány sem tud mit kezdeni: a saját apja, Gáspár Győző, aki kedden este az Instagram-oldalon gratulált ország-világ előtt a lányának a boldogságához.

Győzike egy másik fotóhoz pedig azt írta, hogy "a boldogság neked is jár!"

A büszke édesapa jókívánságai teljesen egyértelművé teszik, hogy Evelin boldog párkapcsolatban él valakivel, akivel ezek szerint a jövendőbeli após, Győzike is meg van elégedve. Hogy a fiatal nő mikor mutatja be a nagyközönségnek a szíve választottját, arról még nincsenek információk, de nincs kizárva, hogy Győzike ebben is megelőzi majd, ha nem figyel oda a család.