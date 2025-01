Gyanús jelek! Szakíthatott barátnőjével a TV2 kőgazdag sztárja

PSG Ogli szerelmi életére eddig nem a kiegyensúlyozottság volt a jellemző, hiszen hol Ibizán hajtotta a nőket, hol pedig castingon válogatott közülük. Aztán tavaly valami megváltozott, és a Kőgazdag Fiatal úgy döntött, ideje horgonyt vetni egy hölgy mellett. Mondjuk nem csodáljuk, hogy így alakult a dolog, hiszen a lány igencsak szemrevaló adottságokkal rendelkezik, Olivér pedig büszkén meg is mutatta őt minden alkalommal a nagyvilágnak. Most viszont nagyon úgy fest, hogy vihar lehet a Paradicsomban.

PSG Ogli barátnője egy ukrán modell (volt) Fotó: Máté Krisztián

PSG Ogli szakított a barátnőjével?

Nos, a két fiatal nemrég még Thaiföldön romantikázott, Ogli pedig csak úgy ontotta magából a közös fotókat Alinával az elmúlt egy hónapban. A netezőknek viszont feltűnt, hogy ezek a felvételek az utóbbi napokban nyomtalanul eltűntek a Kőgazdag fiatal oldaláról, ráadásul azt is észrevették, hogy a szerelmesek már nem is követik egymást. Lehet, hogy csak pillanatnyi mosolyszünet van köztük, de az is előfordulhat, hogy végleg pont kerülhetett a románc végére, ami azt jelentené, hogy az egy hónapos utazásuk alatt történhetett valami.

Ogli nincs együtt az ukrán barátnőjével? 1 hónap Thaiföld után törlődött minden az oldalukról

– írta Redditen az ügyeletes Sherlock, aki aztán igazi kommentcunamit zúdított magára. Bár igaz, a legtöbben azt írták, hogy már az elejétől megkérdőjelezték PSG Ogli 7 és az ukrán modell, Alina kapcsolatát.

– Nem tartom valószínűnek, hogy itt elsöprő szerelem volt, de aztán ki tudja, viszont pár fotó még azért Oglinál ott van, csak lapozni kell. De az tényleg igaz, hogy nem követik egymást. Szerintem ez ennyi volt, de majd jön a következő – tette hozzá valaki más, ám, hogy mi lehet az igazság, azt csak a történet két főszereplője tudhatja, akik egyelőre nem szeretnék ezt nyilvánosságra hozni a jelek szerint.