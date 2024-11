„Sokan fogják a kezem ezen az úton” – Király Linda komoly döntést hozott, az egészségéről van szó

Nekem titkos motivációm volt az is, hogy így kicsit többet is vagyunk együtt, jó kis tesós program. Viktor mondta, hogy a boksz majd meglátom mennyire más, mint a többi sport. S bár még nem élvezem úgy, mint ő, de valóban másfajta mozgás, úgy mint a tánc is, olyan izmokat is megmozgat, amiről azt sem tudtam, hogy létezik. Hetente ötször edzünk együtt, nagyon jó a közösség. Újabban tesóm felesége, Anita is eljár velünk, lassan valóságos családi klub lesz itt!