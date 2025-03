"Mindent szerelemből csinálok!" – komoly fába vágja a fejszéjét, erre készül a Tankcsapda és a Kincsvadászok sztárja

A Tankcsapda dobosa mindig is úgy gondolta, hogy több lábon kell állni. A Kincsvadászok műsorból is ismert Fejes Tamás a zenélésen kívül több sikeres vállalkozást is vezet és hamarosan megnyílik a legújabb szerelemprojektje, a Csinibaba Kultkert, ahol minden egyedi lesz.