Elképesztő! Olyat lép a Tankcsapda, amire itthon még nem volt példa

A Campus Fesztivál 4 nap alatt 21 programhelyszín üzemel idén, összesen 295 zenei előadó lép fel, ebből 65 debreceni kötődésű produkció. Köztük természetesen a Tankcsapda, aki minden évben kihagyhatatlan a programtervezetből. Lukács Laci, Fejes Tomi és Sidi számára az idei mégis nagyon különleges, készülnek is rá hónapok óta.

A Tankcsapda dalok tekintetében széles palettával készül a Campus Fesztivál közönségének (Fotó: Facebook/Tankcsapda)

Hónapok óta erre készül a Tankcsapda

A népszerű debreceni fesztiválra 13 különböző országból, 16 nemzetközi fellépő érkezik, köztük olyan világsztárokkal, mint Rita Ora, a Mando Diao, Martin Solveig, Dimitri Vegas & Like Mike. A hazai, visszatérő sztárok közül pedig a Tankcsapda mellett többek közt Azahriah, Majka, Tankcsapda, Rúzsa Magdolna, ByeAlex és a Slepp, Ivan and the Parazol, Beton Hofi koncertjére bulizhat majd a közönség. A tavalyi 15. Campus születésnap után, idén a jubiláló zenekaroké a főszerep. Az Animal Cannibals már 35 éve, a Road 20, a Brains pedig 30 éve szórakoztatják a közönséget. Az Anna and the Barbies 20 éve, az Intim Torna Illegál, a Lazarvs, és Szabó Balázs Bandája 15 éve vannak jelen a zenei életben. A Margaret Island és a Lóci Játszik egyaránt 10. évfordulóját ünnepli, ezzel még színesebbé téve a fesztivál programját. Lukács Laciék pedig ugye a 35 évesek lettek, ami miatt most extra erőkkel és extra produkciókkal készülnek, és hiába a több évtizedes rutin, izgulnak.

Három különböző napon, három különböző színpadon, három különböző műsorral készülünk, köztük életünk első akusztikus koncertjével. Ez azt jelenti, hogy három, egymástól nagyon eltérő műsor lesz. Az első az úgymond hagyományos, best of Tankcsapda koncert lesz, a második egy kisebb színpadon, egy úgynevezett B-oldal buli lesz, kimondottan olyan dalokkal, amik nem kimondottan a nagyközönség által ismert slágerek. Szombaton pedig, a fesztivál zárónapján, életünk első akusztikus koncertjét adjuk. Nem titok, nagyon készülünk és izgulunk is, de bízunk benne, hogy a közönség is ugyanúgy szeretni fogja a három különböző műsort ahogy mi!

— mesélte Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa a Borsnak.