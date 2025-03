A mesterséges intelligencia életre keltette a Hunyadi történelmi szereplőit – Videó

Hunyadi János története történelmi sikernek örvend! A rajongók hetente követik lélegzetvisszafojtva a sorozat epizódjait, és úgy tűnik, a java még hátravan. Kádár L. Gellért még maga is meglepődött, hogy mekkorát fordult vele a világ a premier óta, hiszen több száz levelet kap naponta, és még az utcán is rendre megállítják. Az internetet pedig elárasztották a rajongói oldalak, vagy éppen a videók, amelyek főként a TikTokon tarolnak. Nyilván Hunyadi a legnépszerűbb karakter, de a fiatalok imádják Vitéz Jánost, Brankovics Marát, és Cillei Ulrikot is, akikről sorozatban gyártják a videókat. Legutóbb például egy olyan felvétel is készült a mesterséges intelligencia segítségével, amely megmutatja, hogyan néznének ki most a történelmi szereplők, és hogy mi lenne a munkájuk...

Fotó: TV2

Hunyadi szereplők: Brankovics Mara influenszer lenne

Hunyadi-sorozat: így nézne ki Luxemburgi Erzsébet a napjainkban

Ebben a videóban azt láthatod, hogyan nézhetett ki valójában Szilágyi Mihály, Luxemburgi Erzsébet, II. Murád. Sőt, az alkotó viccesen még azt is bemutatja, hogyha ezek a történelmi szereplők ma is élnének, akkor mi lenne most velük.

Ha tetszett Luxemburgi Erzsébet luxus jövője, akkor itt az ideje, hogy megnézd Brankovics György, Brankovics Mara és Vlad fejedelem valós arcát. Szerintünk igencsak sikerült eltalálni a szereplőket a sorozatban, főleg a Marát megformáló Törőcsik Franciskát. De az előző videóhoz hasonlóan azt is meg tudod nézni, hogy Brankovics György milyen ügyvéd lenne 2025-ben, vagy éppen Mara milyen influenszer...