Sosem látott jelenetek szivárogtak ki a Hunyadi forgatásáról

Hunyadi János felesége, Szilágyi Erzsébet – így ismerhettük meg új szerepében Rujder Vivient, aki a XV. században játszódó sikersorozat egyik főszereplője. A színésznő komoly feladatot kapott, hiszen nem akárkit személyesít meg a képernyőn, hanem egy kemény asszonyt, aki a való életben is különleges nő volt, hiszen harcos amazonként védte a családját. Vivien úgy véli, hogy a szerep nagyon testhezálló számára, ám ahhoz, hogy ezt a kamerák előtt is megtudta mutatni, a szakemberek is elengedhetetlenek voltak, akikkel együtt dolgozott.

Hunyadi sorozat szereplők: Rujder Vivien Szilágyi Erzsébet bőrébe bújt Fotó: TV2

Hunyadi sorozat: fotók szivárogtak ki a forgatásról

Vivien a Mokkában nyilatkozott arról, hogy mit gondol a sorozatról, a szerepéről, na meg a közös munkáról a készítőkkel. Mint mondja, nagyon boldog, hogy végre meg tudják mutatni a világnak, hogy milyen színvonalas szakemberek vannak hazánkban.

Megtisztelő volt ebben a sorozatban szerepelni. Én most bátran mondom, hogy büszke vagyunk magunkra és főleg a készítőkre. Ez a sorozat meg tudja mutatni, hogy milyen világszínvonalú szakemberek vannak Magyarországon

– mondta Vivien.

A projekt grandiozitását egyébként az is jelzi, hogy 178 forgatási nap, 22 helyszín, 220 kaszkadőr és több ezer jelmez köthető a Hunyadi sorozathoz. Most pedig lehetőségünk nyílt arra is, hogy egy kicsit mi is ott lehessünk a forgatásokon, Rujder Vivien ugyanis megosztott pár fotót az első és a második epizód készítéséről.