Halász Árpád állatai szerepelnek a Hunyadi-sorozatban - videó

Rajtuk kívül nálunk lakik még a lila csokimárka reklámarca, Bigi, aki hat reklámban szerepelt már, és a híres cseh sörmárka kecskéje is. A mi kis falunk című sorozatból ismert Pali bácsi libája is itt van, az Azahriah egyik klipjében szereplő malac is a családunk része, Karcsi, a teve pedig a The Physician II című kosztümös középkori filmben szerepelt, és még sorolhatnám!