Kádár Gellért őszintén nyilatkozott: számára ez a valóság

Kádár L. Gellért, aki a Hunyadi-sorozatban formálja meg a híres törökverő Hunyadi János karakterét, mindössze 28 éves, de már most országos ismertségnek örvend. Tehetsége nemcsak a közönséget, hanem a szakmát is lenyűgözte, és ma már sokan elismerik a színész munkáját. Azonban Gellért nem mindig volt ennyire magabiztos és közvetlen személyiség. Gyerekkorában ő is egy visszahúzódó fiú volt, aki mindent megtett azért, hogy mások szeressék.

Kádár Gellért a Hunyadi-sorozatban formálja meg Hunyadi János karakterét Fotó: TV2

Ez a változás akkor kezdődött, amikor Gellért elhagyta otthonát és Marosvásárhelyre költözött a Színművészeti Egyetemre. Itt új környezetben találta magát, ahol megszűntek azok a címkézések, amelyek a korábbi élete részei voltak.

Nagyon sokan írnak a social media platformokon, óránként a követési listám 100-200 emberrel növekszik, ami számomra nagyon új, és még szokom ezt a helyzetet, ezt a valóságot

Gellért mindeközben arra is figyel, hogy a munkája mellett megfelelő módon levezesse a felhalmozódott feszültséget. A sport, amely már több mint 10 éve része az életének, segít neki ebben.

Miután kijöttem a díszletből, és elhagytam a forgatási helyszínt, megteremtettem otthon is azt a környezetet, hogy ha tudok egy fél órát, egy órát vagy esetleg két órát edzeni, akkor vissza tudom magam rendezni abba a beállítottságba, hogy másnap fel tudjak kelni, és újra a következő napnak nekimenni

– mesélte, hogyan éli meg a mindennapok kihívásait.

Szabadidejében is olyan tevékenységeket keres, amelyek segítenek neki kikapcsolódni és feltöltődni. Rengeteg olyan tevékenységet végez a szabadidejében, amelyek teljesen kiszakítják a nagyvilágból, vagy legalábbis abból, ami éppen körülveszi. Ezek áthelyezik egy olyan fókuszba, ahol abban a pillanatban a világ háttérbe szorul, és ő kerül előtérbe - mesélte a Tények Plusz stábjának.