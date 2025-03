Ráismerni is alig lehet: Hajléktalanként tengeti életét a '90-es évek ismert énekesnője

Az 1990-es években az egyik legnépszerűbb lánybanda énekese volt, most hajléktalanként él és az autójában alszik Dawn Robinson. Az 58 éves zenész az amerikai En Vogue nevű R&B együttes tagjaként robbant be a köztudatba.

Az 1990-es években az egyik legnépszerűbb lánybanda énekese volt, most hajléktalanként él és az autójában alszik Fotó: Shutterstock

A kaliforniai Oaklandben alakult lánybanda slágerei közé tartoznak a Hold On, a Part Of Me és a Just Can't Stay Away című dalok. De hiába a '90-es években aratott sikerek, az énekesnő most hajléktalan, és nem beszél a családjával sem - írja a Ripost.

Az elmúlt három évben az autómban éltem

- mondta a YouTube-ra feltöltött videójában az En Vogue egykori énekesnője, aki azért költözött el otthonról, mert azt érezte, hogy egy idő után célpont lett családon belül. Ezután hetekig az autójában élt, majd a menedzseréhez költözött, aztán több mint fél évig egy szállodában lakott. Azonban ez anyagilag megterhető volt, ezért kipróbálta a lakóautós életet.

A kocsimban kötöttem ki

– fogalmazott Dawn Robinson, aki nem bánta meg a váltást. Állítása szerint sok híresség élt már az autójában. Hozzátette, hamarosan úgyis újra sikeres lesz és a karrierjét újraéleszti. Sőt, tervei közt szerepel egy dokumentumfilmet is kiadni a Netflix-szel.