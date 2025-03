Farm VIP: Leo megint olyat tett, amit nehéz kimagyarázni: "Nem fair, amit csinált"

A Farm VIP 2025-ös szériájának nézői egyszer már lekapták a keresztvizet a piros csapat kapitányáról, amikor a ceruzakészítésnél egyfajta trükkel hozta vissza brigádját a biztos vereségből. Akkor azonban kiderült, hogy Nagy Zsolt Leo tulajdonképpen nem szegett farmszabályt, amikor kieszelte, hogy ne töltsék végig ceruzabéllel a készülő íróeszközöket. A bukta megvolt ugyan és vita is kerekedett a dologból, de az eredményen, vagyis a piros csapat győzelmén ez sem tudott változtatni. Nos, az ember fia azt gondolná, hogy Leo ezután megfontoltabban játszik, de ez koránt sincs így.

A Farm VIP Leo számára igazi bizonyítási lehetőség, amivel élni is akar (Fotó:TV2)

A Farm VIP-ben most 10 liter kecsketej a tét

A Farm VIP csütörtök esti adásában egy újabb termelési feladat és ezzel egy időben egy újabb termelést segítő játék is érkezik. A csapatoknak sajtot és vajat kell készíteniük, melyhez elengedhetetlen a nagy mennyiségű kecsketej. Ehhez hívatott segítséget nyújtani a termelést segítő játék, melynek tétje 10 liter kecsketej. A játék rém egyszerű, hiszen „csupán” a csapatok egy-egy tagjának a memóriájára lesz szükség. A kijelölt játékosok pedig a sárgák közül Horváth Gréta, míg a pirosaktól Kapi Levente lesznek. Hogy mi is a pontos feladat és hogy végül melyik csapathoz kerül a 10 liter bónusz kecsketej, az kiderül csütörtök este a TV2 képernyőjén.

Horváth Gréta Farm VIP-es ténykedésébe nehéz lenne belekötni. Ezért is akasztja ki Leo trükközése (Fotó:TV2)

Horváth Gréta: „Itt egyértelmű volt, hogy nem fair, amit csinált”

A Bors ezzel kapcsolatban megkereste Horváth Grétát, akinek a leginkább rosszul esett Leo svindlije.

„Én minden játékot úgy szeretek játszani, hogy kínosan ügyelek a szabályok betartására és persze az ellenféltől is ezt a hozzáállást várom el. Leo kis csalása azért lepett meg, mert pontosan tudtam, hogy a termelési feladatokban mennyire maximalista, pontos és szabálykövető volt. Jó, a ceruzáknál is volt egy kis stikli, de azt végül megértettem és el is fogadtam, ráadásul valóban nem volt benne a szabályzatban, hogy nem lehet trükközni a ceruzabéllel. Na de itt egyértelmű volt, hogy nem fair, amit csinált” – mondta lapunknak a sárga csapat egyik, ha nem a legerősebb játékosa, Horváth Gréta, aki ennek ellenére sem haragszik Leóra.

Az a helyzet, hogy Leo és én nagyon sok mindenben hasonlítunk egymásra, miközben bizonyos dolgok tekintetében pedig szöges ellentétek vagyunk

– árulta el Horváth Gréta.