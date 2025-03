Megjósolták, ki lesz a Farm VIP győztese - ez aztán a meglepetés!

Napról napra rengeteg nézőt vonz a képernyő elé az ország egyik legtöbb váratlan fordulatát hozó műsora. A Farm VIP 5. évadában a hazai sztárvilág legizgalmasabb karakterei mérik össze erejüket, ám erős szövetségek kellhetnek hozzá, hogy a két csapatból a legrátermettebb nyertes kerüljön ki. Illy Roland Tamás mágusnak megsúgta az univerzum, hogy ki lehet az a top 6 játékos, akik közül a nyertes kikerül.

Megjósolták, hogy ki lehet a legesélyesebb játékos, aki megnyeri a Farm VIP-t /Fotó: TV2

A Farm VIP sárga csapata

Még csak most, március elején indult el a Farm VIP 2025-ös vetélkedője, de máris voltak meglepetések és izzasztó feladatok a Farm VIP-ben.

A mágus szerint a TV2 műsorának idei évadát átitatja a karmikus tisztulás, viszont a sárga és a piros csapat számára további váratlan fordulatok várnak.

Tamás mágus szerint hat játékost a sors a döntőig repít.

- A játékban erősen érezhető a karmikus tisztulás energiája, a játékosok nemcsak egymással, hanem saját belső árnyékaikkal is szembesülnek. Lehet olyan váratlan szövetség, ami sorsfordító hatással lesz a játék menetére. Aki önazonos marad, azt a sors láthatatlanul is támogatja, de aki játszmázik, le fog lepleződni. A természet erői azok mellé állnak, akik szívből játszanak. Előfordulhatnak viták, félreértések, sérülés és olyan is, hogy valaki feladja a játékot – árulta el a Borsnak a mágus, mit üzennek neki az égiek.

Tamás aláhúzta, 70 százalék pontossággal tudja a jelenlegi energiákkal megmondani, hogy ki lehet a Farm VIP nyertese. Nem hiszed el, kik szerepelnek az univerzum listáján: a legesélyesebb egy sárga játékos lesz!

Az esélyes döntősök:

Kováts Gergely Csanád,

Dopeman,

Aurelio,

Pumped Gabo,

Barnai Judit,

Nagy Zsolt Leo

A mágus szerint a sárga csapatból kerül ki a győztes / Fotó: TV2

„Komoly karizmája van”

Kováts Gergely Csanád Tamás szerint igazi művészlélek, bár különc, de szerethető. A kreativitása az erőssége, amit a váratlan helyzetekben jól kamatoztat. Különleges figura, a közönség és a közösség is szeretheti.

Dopeman filozófus lélek, durva és mély karakter. Könnyen konfrontálódik, miközben az őszinteség is hajtja. Ha nem túl lobbanékony, erős szövetségesekkel a döntőig juthat

– jósolta a mágus, aki úgy véli, Aureliónak gyors az észjárása, szókimondó és igazi verbális harcot vív.