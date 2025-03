Farm VIP: Dopemant már nem lehet kihozni a sodrából

Vasárnap indult útjára a Farm VIP 2025-ös évada, amiben a Sárga csapatot erősíti a szabadszájú rapper, Dopeman, akinek vállát nyomja az extravagáns egyénekből álló bagázs vezetése. Pityinger László nemrégiben elárulta a Borsnak, hogy azért vállalta a műsorbéli felkérést, hogy kipróbálja magát olyan extrém körülmények között, mint amit a Farm VIP nyújt versenyzőinek. A rapper azt mondta, hogy az ilyen szélsőséges szituációkban ismerszik meg az ember valódi énje, ami abban is megmutatkozott, hogy Dopeman megtalálta a zen buddhizmust is a műsorban.

Dopeman a sárga csapatot erősíti a Farm VIP ötödik évadában (Fotó: TV2)

Dopeman egy érdekes kísérletként élte meg a műsort

Ugye én már egy ideje a zen útjára léptem, és én tényleg csinálom is ezt, nemcsak beszélek róla. Az volt a rendkívül érdekes a műsorban, hogy a sok meditáció meg zen buddhista szemlélet mennyire ültethető át egy olyan környezetbe, ahol nagyon karakteres és szélsőséges emberekkel kerülök egy közegbe

– vélekedett a rapper, aki beismerte azt, hogy a maga módján ő is egy szélsőséges karakter.

Dopeman szerint a Farm VIP egy nagyon érdekes kísérlet volt abból a szempontból is, hogy ő miként tudta kezelni azokat a különleges helyzeteket, amik a műsorban adódtak számára. Ezáltal szerinte nem is volt igazi problémája a többiekkel, ami pedig már a műsor eddigi adásaiból is látszik, hogy a rapper nem keresi a konfliktust senkivel. Pityinger László elárulta, hogy őt már nehezebben lehet kihozni a sodrából, mint régebben, de a show-műsorban egyszer azért sikerült kiborítani a lehiggadt előadót.

Dopeman már nem jön annyira könnyen dühbe, mint régebben (Fotó: TV2)

A Farm VIP-ban egyszer még Dopemant is felidegesítették

„Volt olyan szituáció, amikor a másik csapat tett olyat, aminek én is hangot adtam, mindezt eléggé old-school stílusban. De igazából nem csináltam belőle nagy ügyet. Én mindig elmondom, amit gondolok és aztán túl vagyok rajta, nem hurcolok magammal ilyen terheket. De át szoktam gondolni, hogy min tudok összeveszni egy emberrel és általában lényegtelen, pitiáner dolgokon szoktunk összekapni, azokon meg felesleges” – bölcselkedett Dopeman, aki több csapattársával is tartja a TV2 műsora óta a kapcsolatot, Pumped Gabóval pedig eléggé közel is kerültek egymáshoz.