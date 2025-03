Máris áll a bál a Farm VIP-ben: Dávid Petra kiakasztotta a csapattársait

Egyelőre a Farm VIP mindkét csapatának tagjai az ismerkedési fázisnál tartanak, próbálják szokni a puritán körülményeket és persze egymást. Az, hogy Szalontai Szilvi és Dávid Petra között nem alakult ki szoros szimpátia, már a Farm VIP első epizódjából is nyilvánvalóvá vált, de mivel csapattársak, az énekesnő úgy döntött, tesz egy kísérletet arra, hogy megkedveljék egymást. Ezért egy kis csajos csevejre hívta Dávid Petrát. Ebből aztán olyan galiba lett, hogy azt sokáig emlegetik majd a nézők.

A Farm VIP piros csapatában hamar kiütközött, hogy ki a kakukktojás (Fotó: TV2)

Dávid Petra véleménye Fekete Pákóról: „Nekem azért háziállatnak nem kéne!”

Szalontai Szilvi arra volt kíváncsi, hogy csapattársa miként vélekedik az ellenfeleikről, Dávid Petra pedig elfelejtette, vagy tán nem is akarta cenzúrázni az agyában megszülető őskáoszt. „Remélem, iszonyat szívás volt ez a sárgáknak! Remélem, nagyon le volt lakva az a pajta!”

Remélem, egy falatot szinte nem kaptak!

„Nyomorodjanak meg, hogy beszólogattak nekünk, hogy bénák vagyunk és alábecsültek minket!” – szórta számolatlanul az átkot a Házasság első látásra egykori szereplője, amivel el is érte, hogy Szalontai Szilvi szemei kikerekedjenek. (Igen, ez a napszemüvegen keresztül is érzékelhető volt.) Ezután a szó a sárga csapat mókamesterére, Fekete Pákóra terelődött, aki korábban illetlenül szólt be a piros csapatnak. Dávid Petra így kommentálta Szilvinek a történteket: „A Pákó egyszerű, mint a faék, szóval szerintem nem is tudta volna szofisztikáltabban kifejezni magát” – kezdett bele Petra, akinek szavait Szilvi megpróbálta tompítani egy kicsit. „Én nem nagyon értem, mit beszél, de azért aranyos…” – fogalmazott az énekesnő, mire hősnőnk elérkezettnek látta az időt, hogy kimondjon valami olyasmit, amivel minden jóérzésű embernél elrúgná a pöttyöst. „Nekem azért háziállatnak nem kéne!” – dobta le a „verbális atombombát” – Dávid Petra.

Szalontai Szilvi azonnal beavatta Blága Tündét is a történtekbe (Fotó: TV2)

A Farm VIP piros csapatának lányai elhatárolódnak Dávid Petra szavaitól

Ezzel nagyjából véget is ért Szalontai Szilvi ismerkedési kísérlete, de nem sokáig tudta magában tartani a döbbenetét és csalódottságát.

Nekem ezek a megnyilvánulásai a Petrának bántják a fülemet.

„Én nem szeretek emberekről ilyeneket hallani sem. Így beszélni pedig eszembe sem jutna. Mindenki megérdemli a tiszteletet addig, amíg nem vágja el magát” – mondta a Farm VIP kamerájának a döbbent énekesnő, aki ezután Blága Tündével is megosztotta a hallottakat. Az egykori szépségkirálynő pedig éppen úgy lefagyott, ahogyan ő. „Én mindig is fenntartásokkal kezeltem a Petrát. Valahogy volt bennem valami negatív érzés vele kapcsolatban, de úgy voltam vele, hogy nem szeretnék előítéletes lenni, és hagyom, hogy kibontakozzon. Számomra ez megdöbbentő és elkeserítő, hogy lehet így emberekről vélekedni, ahogyan ő teszi” – mondta el véleményét az egykori szépségkirálynő. Hogy Dávid Petrának később sikerül-e megmagyaráznia a megmagyarázhatatlant, vagy folytatja ezt a fajta ámokfutást, az kiderül a TV2 képernyőjén, ahol hétfőtől szombatig fut a Farm VIP ötödik évada.