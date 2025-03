Elton John szívszorító vallomása az egészségügyi állapotáról

Elton John tavaly év végén közölte rajongóival, hogy látása vészesen romlik. Most új albumának megjelenése előtt egy szívszorító vallomásban közölte, hogy mire döbbent rá új dalainak írása közben.

Elton John szívszorító vallomást tett (Fotó: PICJER / Northfoto)

Elton Johnt utolérte az elmúlás szele

A múlt hónapban a BBC The Graham Norton Show-ban adott nyilatkozatában arra tért ki a legendás énekes, hogy mennyire fájdalmas dolgokra döbbent rá, miközben új dalát írta kollégájával, Bernie Taupinnel. Az új slágerükhöz Taupin írta a szöveget, amíg Elton John gyorsan hozzákomponálta a zenét. Majd, mikor Elton John elkezdte énekelni és eljutott a refrénhez, bevallotta, hogy hirtelen elvesztette a fejét, ugyanis rájött, hogy az új dala az elmúlásról szól, egészen konkrétan az ő haláláról:

Aztán eljutottam a refrénhez, és rájöttem, hogy a halálomról, a végemről szól. És 76 éves emberként, amennyi akkoriban voltam, és akinek gyerekei vannak, párja van, halandó, és közben arra gondol, hogy: Mennyi időm van még hátra? Mennyi időm van még? Remélem, sokkal több még.

Elton Johnnak szüksége volt majdnem egy órára, hogy újra össze tudja kapni magát. Kollégái 45 percen keresztül vigasztalták. Ez egy nagyon nehéz pillanat volt számára, énekelni a saját elmúlásáról.

Elton John romló látása miatt érzékenyebb

Elton Johnra nagyon rájár a rúd az utóbbi években. A visszavonulását fontolgató énekes 2023-ban balesetet szenvedett Monacóban. Tavaly decemberben pedig bejelentette, hogy látása annyira megromlott, hogy már alig lát valamit. Elton John tavaly júliusban egy dél-franciaországi nyaralás során egy vírusfertőzést kapott, amelynek köszönhetően a jobb szemére majdnem teljesen megvakult. A zenészt roppantul megviseli a részleges vaksága, ugyanis a munkáját is nagyon megnehezíti. Amikor bemegy a stúdióba, akkor alig látja a dalszövegeket. Decemberben még próbált pozitív lenni, de most már egyre rosszabbul viseli a romló egészségügyi állapotát. Feltehetőleg ezért is érinthette ennyire mélyen az új dalának felvétele is.

Elton John új albuma kevesebb, mint egy hónap múlva jelenik meg

Mindettől függetlenül Elton John gőzerővel készül új albumával. A Who believes in Angels? április 4-én fog megjelenni. Sir Elton-nak ez lesz az első studió albuma a 2021-es The Lockdown Sessions óta. A rajongók hatalmas izgatottságukat fejezték ki, ugyanis Elton John albumában a többszörös Grammy-díjas Brandi Carlile lesz az egyik közreműködő.