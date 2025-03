Gene Hackman és feleségének rejtélyes halála megrázta az egész világot. Bruce Willis felesége pedig mély együttérzését kifejezve Gene Hackman felesége helyzetéhez hasonlította saját helyzetét. Ugyanis a 62 éves Betsy Arakawa is ugyanúgy ápolta férjét, mint ahogy Emma Hemming Willis is teszi Bruce Willisszel.

Bruce Willis felesége Gene Hackman feleségéhez hasonlítja magát (Fotó: Harry Norton / Northfoto)

Bruce Willis felesége felszólalt Gene Hackman és felesége halálával kapcsolatban

Bruce Willis feleségét annyira megviselte a tragédia, hogy úgy érezte, muszáj felszólalnia, és az Instagram-oldalára feltöltött videóban arról beszélt a minap, hogy milyen nehéz helyzetben vannak azok, akik másokat gondoznak. Főleg, ha egy olyan problémáról van szó, mint a demencia.

Ez nem olyasmi, amit normál esetben kommentelnék, de tényleg úgy gondolom, hogy van valami tanulság ebben a történetben, ami Mr. és Mrs. Hackman tragikus halálát illeti.

Kiállt azokért, akik másokat gondoznak

Bruce Willis felesége a szívszorító videóban arról beszélt, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy az emberek kiálljanak azokért, akik másokat gondoznak. Nem szabad egyértelműnek venni, hogy ők vannak. Nekik is szükségük van a törődésre, akárcsak azoknak, akikről ők gondoskodnak.

Az jutott eszembe, ha kicsit tágabb értelemben nézem ezt az esetet, hogy az ápolóknak is szükségük van arra, hogy figyeljenek rájuk, hiszen ők létfontosságúak és nagyon fontos, hogy kiálljunk értük. Így ők továbbra is képesek lesznek kiállni azokért, akikért ők felelnek.

Emma Hemming Willis tudja, hogy min ment keresztül Betsy Arakawa

Emma Hemming Willis-t azért is viselte meg ennyire a színész és felesége tragikus halála, mivel úgy érzi, Betsy férjével azon ment keresztül a hétköznapokban, amin ő is keresztül megy nap, mint nap a férjével. Ugyanis Betsy gondozta férjét, aki Alzheimer-kórral küszködött, csak úgy, mint ahogy Emma Hemming Willis is gondozza férjét, aki demenciával küzd. Gene Hackman felesége hantavírusban vesztette életét, amíg férje szívelégtelenségben halt meg. Továbbá valószínűsíthető, hogy az Oscar-díjas színész napokig úgy bolyongott a házban, hogy nem is realizálta, hogy felesége meghalt.