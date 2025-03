Bényi Ildikó lányáról beszélt Freddie: „Fanni méltó utódja az édesanyjának”

Fehérvári Gábor Alfréd Freddie alig egy éve vendége volt Bényi Ildikónak az Önök kérték című műsorban. Lányával, Tótfalusi Fannival pedig jelenleg is együtt dolgozik. Freddie a Borsnak mesélt a tragikus hirtelenséggel elhunyt műsorvezetővel kapcsolatos emlékeiről.

Bényi Ildikó és Freddie dolgozott már együtt, az énekes pedig Tótfalusi Fanni kollégája a Dunán (Fotó: Duna)

Freddie Bényi Ildikó betegségéről beszélt

„Korábban szerepeltem már Ildikóval egy műsorban, és néhány évvel ezelőtt az MTVA Székházában rendezett véradáson is találkoztunk, ahol ő a Vöröskereszt követeként volt jelen. Egy jószívű, nagyon kedves és profi szakembert ismertem meg a személyében, és mélyen megrendített a halálhíre. Sajnos, ez a betegség nem válogat” – fogalmazott szomorúan Freddie.

„Az én hitem szerint mezei betegségek nincsenek: emiatt felfoghatatlan számomra, hogy milyen belső harcai lehettek Ildikónak, ami kiválthatta ezt. Kifelé mindig boldog, jó kisugárzású volt, a legtöbben nem is gondoltuk, hogy belül milyen harcokat vívhatott. Azt gondolom, a 21. századnak nagy feladata a lelki- és pszichológiai egészség hirdetése. Aki ismerte Ildit, az tudta, tisztelettel bánt a testével, nem mérgezte magát. Semmi sem indokolta, hogy ebben az életkorban távozzon” – fejtegette a családapa.

„Fanni méltó utódja az édesanyjának”

Freddie Bényi Ildikó lányát, Tótfalusi Fannit is jól ismeri, hiszen kollégák a Dunánál.

„Annak idején Ildikó is arca volt a lottósorsolásnak, Fanni pedig most a SzerencseSzombat stábját erősíti. Nyugodt szívvel mondhatom, Fanni méltó utódja az édesanyjának. Különösen a mai világban, amikor a kereskedelmi tévében sokszor olyanok vezetnek műsort, akik beszélni is alig tudnak, nemhogy kérdezni, profin műsort vezetni...”

Fanni indokolatlanul felkészült, lelkiismeretes, ügyes műsorvezető, de kiemelném a teljesség igénye nélkül például Rátonyi Kriszta kolléganőmet is. Hála Istennek, hogy a mai romló színvonal mellett még van munkájuk, üde színfoltjai a szakmának, és azt hiszem, kijelenthetem, kölcsönösen szeretünk egymással dolgozni

– tette hozz Freddie, aki énekesi karrierje mellett műsorvezetőként is feltűnik, például a SzerencseSzombatban, a korábbi években pedig A Dal című tehetségkutatóban.