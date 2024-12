Freddie: A gyerekeink naponta kenyérre kennek bennünket

Freddie őszintén mesélt az életéről a hot! magazinnak.

A Dunakanyarban kávézót nyitott Freddie - Fotó: archív / hot magazin

hot!: Két keresztneved van. Hogy szólítottak kiskorodban?

Freddie: Gáborkának. Az Alfrédot a nagypapám után kaptam. Ő Bécsben született, ott élt, sváb származásúak vagyunk, de az eredeti vezetékneve, a Greininger helyett a magyar nevelőapjáét vette fel, így lettünk Fehérváriak.

hot!: A Freddie-t te találtad ki később magadnak?

Freddie: Nem kellett kitalálni, a főiskolán így hívtak. Idegenforgalmi végzettségem van, emelt szinten tanultuk az angolt, az ír tanárom nem tudta kiejteni a Gábort, így lettem Fred, később Freddie.

hot!: Mint Freddie Mercury.

Freddie: Azok emlegették ezt, akik semmit nem tudtak Mercu­ryról. Eredetileg Farrokh Bul­sa­rá­nak hívták. Az Alf­réd után engem inkább mondhatnak Freddie-nek – anélkül, hogy hozzá hasonlítanám magam.

hot!: Szereted a Queent?

Freddie: Az együttest soha nem szerettem, de Freddie Mercury minden idők egyik legnagyobb énekese. Nagyon kevesen tudják elénekelni a da­lait. A Show must go on-t már ő sem adta elő élőben, amikor nagyon beteg volt. Számomra is nagy kihívás volt, amikor színházban kellett fellépnem vele. Ez mindig az előadás csúcspontja volt.

hot!: Az idegenforgalmi szakmára készültél?

Freddie: Inkább a nagymamám ragaszkodott hozzá, hogy elvégezzem a főiskolát. Soha nem kellett tanulnom, elég volt figyelnem az órákon, leckét sem írtam. Meggyőződésem, hogy talpraesettséget sem az iskolában tanulja meg az ember.

Dóra és Freddie a Rising Starban találkoztak - Fotó: archív / hot magazin

Freddie felesége, Dóra kiváló táncos volt

hot!: Tíz éve, a Rising Starral változott meg az életed. Hogy szántad rá magad a jelentkezésre?

Freddie: A barátaim már régen biztattak, hogy jelentkezzek. Néztem a tehetségkutatókat, időnként azt éreztem, hogy jobb vagyok, mint a szereplők, de kishitű is voltam: ha jött egy olyan versenyző, mint Takács Nikolas, azt gondoltam, hogy ő sokkal jobb nálam. Otthon feküdtem, térdoperáció után, amikor becsengettek, hallva a híremet, és megkérdezték, elmennék-e a műsorba. Mutattam, hogy sínben van a lábam. Aztán valahogy eljutottam. Még egy hangot sem adtam ki, de máris egy százoldalas szerződést írattak alá velem. Öt évre szólt, és addig semmiben nem dönthettem.