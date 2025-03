Térden állva könyörgött a bocsánatért Pákó: Feleségének is megvan a véleménye arról, amit a Farm VIP-ben tett

Nemrég hatalmas hullámokat vert a Farm VIP egyik adása, amelyben az egyik versenyző ugyan a játék hevében, de már egyáltalán nem játéknak tűnően csúnyán betámadta a csapattársát. A tanyasi vetélkedő sárga csapatának két tagja, Bálint Antónia és Fekete Pákó között játszódott le olyan jelenet, ami még a va­ló­ság­show-k korában sem mindennapi.

A játékban Bálint Antónia és Pákó még egy oldalon álltak – Fotó: TV2

Egy ilyen produkcióban természetes, hogy indulatok kerülnek felszínre, főleg mivel egy összeköltözős műsorról van szó, amikor a szereplők napokig, hetekig csak egymás társaságában léteznek. Ám ezeknek az összezörrenéseknek a megoldása a megfelelő kommunikáció, nem pedig az erőszak bármely formája – amit egyébként a TV2 sem tűr meg a műsoraiban.

Robbant a harag Bálint Antónia és Fekete Pákó közt a Farm VIP adásában

Ennek a határát súrolta az, ami Bálint Antónia és Fekete Pákó között játszódott le a múlt héten a Farm VIP adásában. Mint emlékezetes, a nigériai énekes egy fakanalat keresett a reggeli munkálatok közben, és mivel Horváth Gréta tudta, hol van az eszköz, neki szólt, hogy hozza oda. Ekkor a sárga csapat minden tagja elfoglalt volt. Pákó szó szerint így szólt Gré­­tá­­hoz: „Gréti, kell egy nagy kanál nekem”. Erre Toncsi higgadtan csak annyit mondott, hogy „Pákó, nézd, ott van a fakanál, ott bent”. Antónia ezzel jelezte, hogy senki nem ér rá, mire a Di­di­ki­rály­ban elpattant valami.

„Utálsz engem? Fajgyűlölő vagy? Rasszista vagy?” – kezdte indulatosan hadonászva, majd olyat mondott, amin Antónia és mindenki más is ledöbbent: „Nem is akarlak téged megverni, mert itt is megverlek!” – kia­bál­ta.

Tettlegességig nem fajult a helyzet, de az eset bor­zasz­tóan mély nyomot hagyott mindenkiben, főleg a főszereplőkben. Bár látszólag a műsorban is kibékültek, és Bálint Antónia kiesése előtt Demcsák Zsuzsa műsorvezető közreműködésével is kivesézték a problémát, mindkét érintett magával hozta a nehéz érzéseket a tavalyi forgatásról.

Fekete Pákó párja szerint a férfinak bocsánatot kellett kérnie

Azzal, hogy a műsor adásba került, felszakadtak a régi sebek. Ezért a hot! magazin megkereste a szereplőket, hogy segítsünk tisztázni a nézeteltéréseket, és így egyszer és mindenkorra lezárhassák ezt a kínos fejezetet. Mindketten éltek a lehetőséggel, sőt Pákó így fogalmazott:

Nagyon szégyellem magam a történtek miatt. Amikor mondtam a páromnak, Gyöngyinek, hogy megyek bocsánatot kérni Toncsitól, azt mondta, azt nagyon jól teszem

– mesélte az énekes.